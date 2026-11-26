أفاد التلفزيون السوري بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجًرت منذ قليل ألغاما بالشريط الفاصل مع الجولان المحتل في ريف القنيطرة الجنوبي.

فيما ذكرت مصادر محلية محلية بأن انفجاراً قوياً سُمع في ريفي درعا والقنيطرة، ناتج عن عملية تفجير نفذتها القوات الإسرائيلية عند نقطة تل أحمر غربي بالقرب من قريتي أوفانيا وعين النورية بريف القنيطرة الشمالي.

وأشارت المصادر إلى أن التفجير تسبب بأضرار في عدد من المنازل، تمثلت بتحطم زجاج النوافذ والأبواب في بلدات مجاورة وقريبة من موقع التفجير، فيما لم ترد معلومات عن وقوع إصابات.

وتوغلت القوات الإسرائيلية توغلت بنحو 12 آلية عسكرية إلى تل أحمر بالقرب من قرية عين النورية في ريف القنيطرة الشمالي، فيما بعد سُمع دوي الانفجار.

وكانت القوات الإسرائيلية في وقت سابق من الليلة الماضي أطلقت النار من مرصد سيحان باتجاه منازل السكان في بلدة عابدين بمنطقة حوض اليرموك بريف محافظة درعا الغربي.

كما أطلقت قنبلة مضيئة في محيط المرصد، مع استمرار استهداف الأحياء السكنية في محيط حي العارضة بقرية عابدين.