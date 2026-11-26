تألقت الفنانة درة في الأمسية بإطلالة راقية خطفت الأنظار، وسط أجواء اتسمت بالرقي وتبادل الأفكار والحوارات الثرية، وبمشاركة نخبة من نجوم المجتمع.

وحرص هاني سعد على مشاركة متابعيه جانبا من أجواء الأمسية، من خلال صور نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهر خلالها برفقة زوجته الفنانة درة، معبرا عن سعادته بهذه المناسبة وما شهدته من لقاءات ونقاشات مميزة.

وعلق هاني سعد على الصور قائلا إن الأمسية كانت مساحة للأفكار الكبيرة والحوارات الممتدة، بصحبة أصدقاء يجعلون كل التفاصيل أكثر قربا من مفهوم "الحياة الحلوة.

ولاقت الصور تفاعلا من متابعيه، الذين أشادوا بأجواء الأمسية والحضور الأنيق الذي جمع بين عالم الأعمال والفن، في لقاء عكس روح التواصل وتبادل الرؤى في أجواء إيطالية مميزة.