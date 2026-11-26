أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن حادث الحريق على الطريق الدائري بمنطقة الوراق يمثل واقعة مؤلمة تستوجب انتظار نتائج التحقيقات للكشف عن أسبابه الحقيقية، مشيدًا بمواقف عدد من المواطنين الذين سارعوا إلى تحذير قائدي السيارات وإيقاف المركبات قبل وقوع الانفجار، ما ساهم في إنقاذ أرواح كثيرة.

وأوضح القصاص، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن جهود المواطنين لم تقتصر على التحذير قبل الانفجار، بل امتدت إلى مساعدة المصابين عقب الحادث، مشيرًا إلى مظاهر التضامن التي شهدتها المستشفيات من خلال التبرع بالدم وتقديم المساعدات لأسر الضحايا.

وشدد على أهمية إعادة تنظيم حركة سيارات نقل المواد البترولية والمواد القابلة للاشتعال، بحيث تسير خلال الأوقات الأقل ازدحامًا، لتسهيل وصول فرق الإنقاذ وتقليل تداعيات أي حوادث محتملة.

وحذر القصاص من انتشار الشائعات والصور المفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي عقب الحوادث، مؤكدًا أن تداول صور غير حقيقية ومبالغ فيها يثير الذعر بين المواطنين، كما دعا إلى تفعيل منظومة كاميرات المراقبة والدوريات المرورية لرصد المخالفات التي قد تتسبب في كوارث على الطرق.

واختتم بالتأكيد أن الكشف عن الأسباب الحقيقية لحادث الوراق يمثل ضرورة لاستخلاص الدروس ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، مشددًا على أهمية تعزيز إجراءات السلامة المرورية وتنظيم حركة المركبات الخطرة حفاظًا على أرواح المواطنين.