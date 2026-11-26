أكد الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية والمحلل السياسي الفلسطيني، أن الجهود المصرية لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية تمثل ركيزة أساسية لدعم القضية الفلسطينية، مشددًا على صعوبة إحراز تقدم حقيقي في المسار السياسي الفلسطيني دون إنهاء الانقسام بين الفصائل.

وأوضح أبو لحية، خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف المصالحة الفلسطينية، وتعمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الفصائل، بما يسهم في ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل والتمهيد للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام.

وأشار إلى أن مصر استضافت على مدار سنوات طويلة العديد من جلسات الحوار الفلسطيني، وفتحت أبوابها أمام مختلف الفصائل للتباحث بشأن سبل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، لافتًا إلى الدور المحوري الذي يؤديه جهاز المخابرات العامة المصرية في هذا الملف.

الوحدة الوطنية ضرورة لاستعادة المسار السياسي

وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني أن استمرار الانقسام يضر بالقضية الفلسطينية، ويضعف قدرة الأطراف المختلفة على حشد الجهود الدولية والإقليمية الداعمة للشعب الفلسطيني.

وأكد أن تحقيق المصالحة الوطنية يظل هدفًا ضروريًا لاستقرار الأوضاع والوصول إلى حل سياسي عادل، مشددًا على أن الجهود المصرية لم تتوقف رغم التحديات والعقبات التي واجهت محاولات المصالحة خلال السنوات الماضية.

مصر تواصل تحركاتها لإنهاء الانقسام

وشدد أبو لحية على استمرار القاهرة في العمل من أجل تقريب المواقف الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام، بما يتيح توحيد الرؤية تجاه القضايا المصيرية التي تواجه الشعب الفلسطيني، ويدعم فرص استعادة المسار السياسي.

رفض مصري لمخططات تهجير الفلسطينيين

وفي سياق متصل، أشاد أبو لحية بالموقف المصري الرافض لأي خطوات إسرائيلية تستهدف تغيير الواقع على الأرض أو المساس بالحقوق الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية تاريخي وثابت، مشيرًا إلى أن القاهرة أعلنت منذ بداية الحرب رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، واعتبرت ذلك خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

واعتبر أن مصر مثلت عقبة أمام محاولات تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين، بفضل موقفها الواضح والمعلن، إلى جانب تحركاتها السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى حماية الحقوق الفلسطينية.