أكد عفيفي بدوي الخبيت، الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية، أن تدشين الحزب بالمحافظة بحضور قيادات الحزب على المستوى المركزي والتنفيذي والسياسي، يمثل انطلاقة جديدة لمرحلة مختلفة من العمل الحزبي والمجتمعي، ويعكس حجم الاهتمام بتعزيز دور الحزب والتواجد الفعلي بين المواطنين.

وأوضح الخبيت أن حضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، والنائب الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، وعدد من قيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، يعكس أهمية المرحلة المقبلة وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق أمانة القليوبية.

وأضاف أن ما تم استعراضه خلال الاحتفالية من مبادرات ومشروعات مجتمعية، مثل مبادرة «باب رزق» لدعم الشباب وتمكين الأسر اقتصاديًا، والمبادرات التعليمية، ومساندة الفلاحين، إلى جانب مشروع النادي الاجتماعي، يؤكد أن خطة الحزب تستهدف الانتقال من الأفكار والرؤى إلى خطوات تنفيذية يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف العمل الميداني، وتوسيع قاعدة التواصل مع المواطنين في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على نقلها ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واختتم عفيفي بدوي الخبيت تصريحه بالتأكيد على أن تدشين الحزب بحضور قياداته يمثل بداية لمسؤولية أكبر تتطلب تضافر جهود جميع الكوادر، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يحقق أهداف الحزب ويعزز دوره في خدمة أبناء محافظة القليوبية.