حذرت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، من التنامي الخطير لظاهرة إدمان الألعاب الرقمية بين الأطفال والمراهقين في مصر، في ظل التطور الرقمي المتسارع وسهولة الوصول إلى المحتوى الإلكتروني دون ضوابط كافية، معلنة دعمها الكامل للتوصية الصادرة عن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس بحجب لعبة GTA 6، وما تتضمنه من مشاهد ومضامين وصفتها اللجنة بأنها منافية لقيم المجتمع.

وقالت أميرة فؤاد، في بيان لها اليوم، إن القضية أكبر من لعبة واحدة، مؤكدة أن "إدمان الألعاب الرقمية بات يهدد الصحة النفسية والسلوكية لأبنائنا، ويستوجب تحركاً تشريعياً وتنفيذياً عاجلاً لا يقف عند حدود الحجب التقني".

اضطراب الألعاب الإلكترونية

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن منظمة الصحة العالمية أدرجت منذ عام 2018 "اضطراب الألعاب الإلكترونية" ضمن التصنيف الدولي للأمراض باعتباره اضطراباً نفسياً قائماً بذاته، لافتة إلى أن الإحصاءات المحلية تكشف أن نحو 43.5% من القاصرين الممارسين للألعاب الإلكترونية في مصر يُصنَّفون ضمن فئة الإدمان، فيما يتصدر المصريون عالمياً متوسط ساعات اللعب اليومي.

وأضافت أن الدراسات العلمية، ومنها أبحاث المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تؤكد أن هذه الألعاب تعمل على زيادة إفراز هرمون الدوبامين بما يرسخ التعلق القهري باللعب، محذرة من أن ممارستها لساعات ممتدة قد تصل إلى 15 ساعة يومياً تقود إلى العزلة الاجتماعية وضعف التحصيل الدراسي واضطرابات النوم والقلق والاكتئاب.

ونوهت إلى أن الأخطر في بعض هذه الألعاب أنها لا تقدم ترفيهاً بريئاً، بل تضع الطفل والمراهق في موضع المشارك الفاعل في مشاهد عنف وسرقة وسلوكيات منافية للقانون ولقيم المجتمع، وهو ما يتجاوز أثر مشاهدة العنف إلى ممارسته افتراضياً، مشددة على أن هذه الألعاب مصنفة أصلاً للبالغين (17+ وأكثر)، وأن وصولها إلى القُصّر يمثل خللاً في منظومة الحماية الرقمية برمتها.

آليات تحقق من العمر وتصنيف عمري

وطالبت بإلزام المنصات بآليات تحقق من العمر وتصنيف عمري واضح وملزم، وأدوات رقابة أبوية فعالة، إضافة إلى إدراج إدمان الألعاب الرقمية ضمن ملفات علاج الإدمان والصحة النفسية في المؤسسات المعنية، وتخصيص برامج علاجية وتأهيلية وخطوط ساخنة لمساعدة الأسر، مؤكدة أن "الحجب وحده لا يعالج من وقع بالفعل في دائرة الإدمان".

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة إطلاق حملة قومية للتوعية داخل المدارس ومراكز الشباب وعبر وسائل الإعلام حول مخاطر الإفراط في الألعاب الإلكترونية، ودور الأسرة المحوري في المتابعة والتوجيه، قائلة إن "الرقابة التقنية لا تغني عن الرقابة الأسرية"، داعية في الوقت ذاته إلى تشجيع صناعة ألعاب إلكترونية ومحتوى رقمي وطني يحمل القيم المجتمعية ويملأ فراغ الأبناء ببدائل آمنة، بالتعاون مع المتخصصين وكليات الذكاء الاصطناعي.