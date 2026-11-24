أعلن البرلمان العربي عن إدانته بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد أبراج المركز المالي بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وما نتج عنه من إصابات في صفوف المدنيين اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026م، مؤكدًا أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان يمثل استهدافًا مباشرًا لأمن المملكة ومنشآتها الحيوية ومقدراتها الاقتصادية، وتهديدًا لسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، وانتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد البرلمان العربي، أن كبح جماح إرهاب الحوثيين ووقف اعتداءاتهم المتكررة لم يعد يحتمل التأجيل، ويتطلب تحركًا دوليًا حازمًا يتجاوز حدود الإدانة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لردع هذه الميليشيا، ومحاسبة المسؤولين عن اعتداءاتها، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، ومنع وصول الأسلحة إليها، بما يضع حدًا لتهديداتها المستمرة لأمن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة.

وجدد البرلمان العربي تضامنه الكامل ووقوفه الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون مقدراتها ومواجهة التهديدات التي تستهدفها. ويؤكد أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي تهديد لسلامة أراضيها أو منشآتها يمثل تهديدًا للأمن والاستقرار العربي وأمن المنطقة.