في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتكثيف جهود التوعية البيئية وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية وصون التنوع البيولوجي.

شهدت محمية وادي دجلة، تنفيذ حملة بيئية نظمتها السفارة الفرنسية بالقاهرة، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، بمشاركة 500 طالب من الدارسين بالمؤسسات التعليمية الفرنسية من مختلف الجنسيات، والمنتشرة في 54 دولة حول العالم، وذلك بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب، وتعريفهم بأهمية المحميات الطبيعية، وتشجيعهم على المشاركة الفعلية في الحفاظ على البيئة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن بناء الوعي البيئي لدى النشء والشباب يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل حماية البيئة، مشيرة إلى حرص الوزارة على تعزيز مشاركة الأجيال الجديدة في الأنشطة والمبادرات البيئية التي تتيح لهم التعرف على التحديات البيئية عن قرب، والمساهمة في مواجهتها من خلال ممارسات عملية تعزز قيم المسؤولية المجتمعية والسلوكيات الإيجابية تجاه البيئة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المحميات الطبيعية تمثل ثروة وطنية مهمة، لما تتمتع به من مقومات طبيعية وموارد بيئية وتنوع بيولوجي، مؤكدة أن الحفاظ عليها وصون مكوناتها الطبيعية يتطلبان تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع والشركاء الدوليين، ونشر الوعي بأهمية حماية هذه الثروات باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث الطبيعي المصري وحقًا للأجيال القادمة.

وأشارت د.منال عوض إلى أهمية التعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة والمؤسسات التعليمية الدولية في تنفيذ المبادرات والأنشطة البيئية، بما يعزز تبادل الخبرات، ويوسع نطاق المشاركة في جهود حماية البيئة، ويسهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة لدى الطلاب من مختلف الجنسيات.

واستهدفت الحملة تنفيذ أعمال نظافة داخل محمية وادي دجلة، من خلال مشاركة الطلاب في جمع المخلفات التي قد تمثل مصدرًا للتلوث وتؤثر على المكونات الطبيعية للمحمية، ومن بينها المخلفات البلاستيكية والمعدنية، بما يسهم في تعريفهم بالمخاطر البيئية الناجمة عن إلقاء المخلفات، وتعزيز ممارسات الحفاظ على نظافة المواقع الطبيعية وحماية مكوناتها البيئية.

ونُفذت الحملة على مرحلتين، بمشاركة 250 طالبًا في كل مرحلة؛ حيث بدأت المرحلة الأولى من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة صباحًا، بمشاركة 10 حافلات، فيما انطلقت المرحلة الثانية من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، بمشاركة 250 طالبًا آخرين من خلال 10 حافلات إضافية، ليصل إجمالي المشاركين إلى 500 طالب.

واختُتمت الحملة بالانتهاء من جمع ورفع جميع المخلفات التي تم تجميعها خلال أعمال النظافة ونقلها خارج نطاق المحمية، بما يضمن الحفاظ على نظافة الموقع وحماية مكوناته الطبيعية.

وتأتي هذه الحملة في إطار تعزيز التعاون البيئي المصري الفرنسي، ودعم جهود نشر الوعي البيئي، وتشجيع المؤسسات التعليمية على القيام بدور فاعل في تنمية المسؤولية البيئية لدى الأجيال الجديدة، بما يعزز المشاركة المجتمعية والدولية في حماية الموارد الطبيعية وصون التنوع البيولوجي.