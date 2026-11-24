طالب الإعلامي محمد فارس إدارة النادي الأهلي بإعادة النظر في طريقة التعاقد مع اللاعبين الأجانب، والعمل على تغيير آلية اختيار الصفقات الجديدة، في ظل تراجع نسبة نجاح اللاعبين الأجانب الذين انضموا إلى الفريق خلال السنوات الماضية.

وأكد فارس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

أن ملف اللاعبين الأجانب يُعد من أبرز الملفات التي تحتاج إلى معالجة عاجلة داخل النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن آخر جناح أجنبي انضم للفريق ونجح في ترك بصمة واضحة كان الجنوب إفريقي بيرسي تاو، قبل نحو 5 سنوات.

وأشار إلى أن الأهلي ظل لسنوات يبحث عن مهاجم أجنبي قادر على تقديم الإضافة الهجومية، حتى تعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي، لكنه لم يتمكن حتى الآن من تعويض رحيله بالشكل المطلوب.

وأوضح أن الاختيارات غير الموفقة في ملف اللاعبين الأجانب كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء المشكلات التي واجهت الفريق، بعدما تسببت في التعاقد مع لاعبين لا يحصلون على فرص للمشاركة، وآخرين لا يقدمون المستوى المنتظر، رغم تحمل النادي رواتب مالية كبيرة دون الاستفادة منهم فنيًا.

واقترح فارس أن يستعين الأهلي بشركة متخصصة في استكشاف وترشيح اللاعبين الأجانب، تمتلك تجارب ناجحة في هذا المجال، على أن يعمل إلى جانبها فريق تابع للنادي لمتابعة الترشيحات وتقييم الصفقات قبل إتمام التعاقدات.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تغيير آلية العمل الحالية في ملف الصفقات الأجنبية، مشددًا على أن الأهلي لا يمكنه الاستمرار بالطريقة نفسها في ظل تكرار الاختيارات التي لم تحقق الإضافة الفنية المنتظرة.