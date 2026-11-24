حسم التعادل الإيجابي1-1 لقاء سموحة والبنك الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب ضمن الجولة التاسعة منمسابقة الدوري المصري الممتاز.





أحرز كريم حامد، لاعب البنك الأهلي، هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 61 بينما إدراك فادى فريد مهاجم سموحة هدفالتعادل فى الدقيقة السابعة من عمر الوقت البدل الضائع ليعلن تعادل فريقه في الوقت القاتل





بهذه النتيجة، ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 12 نقطة ليحتل المركز السابع في ، بينما ارتفع رصيد سموحة عند 12 نقطة فيالمركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري.





وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :-





حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

الدفاع: عبد الرحمن عامر، محمددسوقي، محمد رجب، هشامحافظ.

الوسط: عمرو السيسي، محمدمكرونة، سمير فكري.

الهجوم: سامادو، بابا بادجي،محمد كونيه.





بينما خاض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عبد العزيزالبلعوطي.

الدفاع: محمود الجزار، محمدنصر، حاتم سكر، هشام صلاح.

الوسط: علي حمدي، موديناصر، كريم الفناجيلي،فرانسيسكو أندرسون.

الهجوم: مصطفى شلبي، أسامةفيصل.