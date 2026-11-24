قال سعيد الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، بأن الدورة السابعة عشرة لمهرجان العين للكتاب تشهد تطوراً في طبيعة الفعاليات الثقافية والمعرفية التي تستهدف تعزيز حضور اللغة العربية، وترسيخ ثقافة القراءة، ودعم صناعة النشر والمواهب الإبداعية، من خلال برنامج يجمع بين التراث الإماراتي والتقنيات الحديثة، ويواكب تتويج مدينة العين عاصمة للسياحة العربية لعام 2026، بالتزامن مع الاحتفاء بـ«عام الأسرة».

وأضاف الطنيجي، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن الدورة الحالية تشهد توسعاً كمياً ونوعياً في المشاركة والأنشطة، حيث تستقطب 230 عارضاً ودار نشر، بزيادة 10 دور عن الدورة السابقة، إلى جانب انضمام 15 مشاركاً جديداً، وتقديم أكثر من 110 آلاف عنوان في مختلف المجالات المعرفية، فضلاً عن مشاركة 18 جهة حكومية، وإقامة 14 جناحاً بتصاميم خاصة.

وأشار إلى أن التطوير لا يقتصر على زيادة أعداد المشاركين، وإنما يمتد إلى إعادة صياغة مفهوم المهرجان، والانتقال به من سوق موسمي للكتاب إلى منظومة ثقافية متكاملة تتفاعل مع المجتمع، وتستفيد من الخصوصية التاريخية والحضارية لمدينة العين، بما يعزز ارتباط المعرفة بالحياة اليومية، ويمنح الجمهور فرصاً متنوعة للتفاعل مع الأدب والفنون والتراث.

وأوضح الطنيجي أن شعار «واحة الحكايات» يعكس الهوية الثقافية لمدينة العين، باعتبار الواحات أحد أبرز مكونات تاريخها وذاكرتها المجتمعية، موضحاً أن الشعار يقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية، تشمل الارتباط بالمدينة، والشمولية في استيعاب مختلف مجالات المعرفة، والعمق الأدبي والثقافي الذي يجمع الكتاب والشعراء والمترجمين والمبدعين.

وأضاف أن مركز أبوظبي للغة العربية يولي اهتماماً خاصاً بتمكين الكتاب الإماراتيين والعرب، وتوفير مساحات تتيح لهم التواصل المباشر مع القراء، من خلال منطقة الناشرين الإماراتيين، وتنظيم حفلات توقيع الإصدارات الجديدة، وعقد الجلسات الحوارية التي تناقش التجارب الأدبية والفكرية، بما يدعم حركة التأليف والنشر، ويعزز حضور الإنتاج المعرفي الوطني.

وأشار إلى أن المهرجان يخصص برامج للمواهب الشابة، من بينها «مختبر أجيال الشعر» ومحور «الشباب والمستقبل»، الذي يركز على التجارب الرقمية وريادة الأعمال والمعرفة، بهدف تنمية القدرات الإبداعية، وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة لتطوير أفكارها وتحويل اهتماماتها الأدبية والثقافية إلى مشروعات قابلة للاستمرار.

وأضاف أن البرنامج الثقافي يتضمن أكثر من 200 فعالية موزعة على ثمانية محاور، بمشاركة متخصصين ومبدعين من مختلف المجالات، وتقام في عدد من المواقع التاريخية والمجتمعية، بينها قصر المويجعي ومكتبة زايد وجامعة الإمارات والعين سكوير، بما يوسع نطاق المشاركة المجتمعية ويجعل المعرفة أكثر قرباً من الجمهور.

وأكد الطنيجي أن إقامة الفعاليات داخل المعالم التاريخية تمثل توجهاً يربط الثقافة بالسياحة، ويسهم في تعريف الزوار بتاريخ الإمارات وموروثها الحضاري، مشيراً إلى أن اختيار قصر المويجعي لاستضافة فعاليات شعرية وتراثية يعكس أهمية توظيف المواقع التاريخية في تقديم تجارب معرفية متكاملة، وتعزيز مكانة مدينة العين وجهة للسياحة الثقافية المستدامة.

وأشار إلى أن الحفاظ على الذاكرة الشفهية يمثل أحد المحاور الأساسية للمهرجان، من خلال برنامج «ليالي الشعر: الكلمة المغناة»، الذي يحتفي بعامه الخامس، ويجمع بين الشعر النبطي والأداء الغنائي والموسيقي، مع استعراض تجارب الشعراء المؤثرين والقصص المرتبطة بقصائدهم، بما يسهم في نقل الموروث الشعبي والقيم الاجتماعية الإماراتية إلى الأجيال الجديدة.

وأضاف أن المركز يعمل على توثيق هذا التراث بصورة علمية، حيث تشهد الدورة الحالية تقديم نسخة تجريبية من كتاب «ليالي الشعر»، الذي يرصد خمس دورات من البرنامج، بهدف حفظ التجارب الشعرية والمواد التراثية وإتاحتها للأجيال المقبلة، باعتبارها جزءاً من الذاكرة الثقافية الإماراتية وإضافة للمكتبة العربية.

وأوضح أن مبادرة «صوت العين – بودكاست من أبوظبي» تقدم نموذجاً للاستفادة من الوسائط الرقمية في توثيق الحكايات والذاكرة الشفهية للمدينة، وإبراز أصوات الشباب وآرائهم، وإشراكهم في صناعة المحتوى الإعلامي المعاصر، بما يربط بين وسائل التعبير التقليدية والحديثة، ويوسع فرص انتشار المعرفة والإبداع.

وأشار إلى أن تعزيز القراءة لدى الأطفال والشباب يتطلب تجاوز الأساليب التقليدية، وتقديم تجارب تفاعلية تتناسب مع اهتماماتهم، موضحاً أن المهرجان يضم محور «الطفل والأسرة»، وبرنامج «الفصل التالي» الموجه لطلبة المدارس والجامعات، إلى جانب مبادرتي «الطفل يقرأ» و«العربية بذائقة أصحاب الهمم».

وشدد الطنيجي على أن معارض ومهرجانات الكتب أصبحت منصات معرفية تتجاوز عرض الإصدارات وتسويقها، لتؤدي دوراً في تنمية التفكير النقدي، وتشجيع الإبداع، وتعزيز التواصل بين الأجيال، مؤكداً أن دمج الكتاب بالأنشطة الفنية والتقنيات الحديثة يسهم في تحويل القراءة من واجب دراسي إلى عادة حياتية مستدامة، ويدعم بناء أجيال أكثر ارتباطاً باللغة العربية والمعرفة والهوية الثقافية.