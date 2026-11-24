قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإنسان لا ينبغي أن يفقد الأمل في رحمة الله، مؤكدًا أن اليأس من الله يعني أن الإنسان يضيّع على نفسه بابًا واسعًا من الرجاء، فالله سبحانه وتعالى قادر على تغيير أحوال عباده، فيغني الفقير، ويسعد البائس، ويشفي المريض.

قادر على تغيير أحوالك.. خالد الجندي: الإنسان لا ينبغي أن يفقد الأمل في رحمة الله

وأوضح الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الله سبحانه وتعالى يفتح لعباده باب الأمل، ويذكرهم بأنه قادر على تغيير أحوالهم، قائلًا: «أنت تتعامل مع إله يغير ولا يتغير، يحول ولا يتحول»، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ».

واستشهد الشيخ خالد الجندي بكلمات في معنى الرجوع إلى الله والتوبة، موضحًا أن العبد مهما ابتعد وعصى، فإن الله يحلم عليه حتى يتوب، فإذا تاب قبله، وإذا قبله غفر له، وإذا غفر له أدخله الجنة وأنجاه من النار، متسائلًا: «فمن أين تجد لك ربًا مثلي؟»، مؤكدًا أن الله هو الغفور الرحيم.

ودعا الشيخ خالد الجندي المشاهدين إلى عدم إضاعة الوقت في الكلام الذي لا ينفع، والتمسك بالأمل في رحمة الله، والتركيز في كل فرصة يمكن أن تكون سببًا في تغيير حال الإنسان، قائلًا إن الله قد يكون راضيًا عن عبده بسبب عمل بسيط لا يتوقعه.

وضرب الشيخ خالد الجندي أمثلة على هذه الأعمال، منها أن يطعم الإنسان قطة، أو يساعد كفيفًا، أو يترك مقعده في الأتوبيس لشخص مسن، أو يستر على إنسان رآه يقع في خطأ، أو يمتنع عن نشر شيء سيئ، أو يتوقف عن الكذب والغش وترك الصلاة، أو يبر والديه ويقبّل أيديهما وأرجلهما.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن الإنسان لا يعرف أي عمل قد يكون سبب نجاته يوم القيامة، ولا يعلم على أي حال سيلقى الله سبحانه وتعالى، قائلًا: «أنت مش عارف الباسورد بتاع الإجابة»، مشددًا على أن عملًا بسيطًا قد يكون هو العمل المنجي الذي يفتح الله به للإنسان باب رحمته، داعيًا الجميع إلى الانتباه لهذه المعاني وعدم الاستهانة بأي عمل خير.