قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك اختلافًا في بعض الخطابات الدينية حول علاقة الرزق بالعمل، فهناك من يقول إن الرزق من الغيب، وإن الله يعطي هذا ويمنع هذا، ولا يستطيع أحد أن يمتنع عن رزقه، بينما يرى آخرون أن الرزق يتأثر بالعمل، وأن الإنسان قد يرتكب أعمالًا غير صالحة فيؤثر ذلك على رزقه.

ما هي مراتب الكتب المتعلقة بعلم الله والقضاء والقدر؟

وأوضح الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن فهم هذه المسألة يحتاج إلى التمييز بين مراتب الكتب المتعلقة بعلم الله والقضاء والقدر، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الكتب، أولها «بيت العزة» في السماء الدنيا، وثانيها «اللوح المحفوظ»، وثالثها «أم الكتاب».

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن اللوح المحفوظ يطلع عليه الملائكة المقربون، بينما ذهب بعض العلماء إلى أن «أم الكتاب» كتاب لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما هو في مكنون علم الله سبحانه وتعالى، موضحًا أن بعض العلماء جعلوا أم الكتاب واللوح المحفوظ كتابًا واحدًا، في حين ذهب فريق من المفسرين والمحدثين إلى التفريق بينهما.

واستشهد الجندي بقول الله تعالى: «يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ»، موضحًا أن الآية تشير إلى أن ما في اللوح المحفوظ يقبل المحو والإثبات وفقًا لما سبق في أم الكتاب، وأن ما ينزل إلى اللوح المحفوظ ثم إلى بيت العزة يمثل مراتب في كتابة ما أراد الله سبحانه وتعالى وقوعه.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن الله سبحانه وتعالى لا ينتظر حدوث الأشياء حتى يعلمها، فهو يعلم ما سيكون قبل وقوعه، موضحًا أن ما يظهر في اللوح المحفوظ قد يمضي وقد يتغير بالدعاء، وفقًا لما سبق في علم الله وحكمته، وأن ذلك لا يعني حدوث علم جديد لله سبحانه وتعالى، وإنما إظهار ما شاء الله للملائكة من قدرته وعظمته وتدبيره.

وتساءل الجندي عما إذا كان الدعاء يؤثر فيما كُتب على الإنسان، وأجاب بأن الدعاء قد يرد القضاء، مستشهدًا بالحديث: «لا يرد القضاء إلا الدعاء»، وبما ورد في حديث اعتلاج الدعاء والقضاء، موضحًا أن الإيمان بتأثير الدعاء هو ما يجعل المسلم يدعو للمريض بالشفاء، ولا يقول له إن ما كُتب له سيقع حتمًا دون أن يكون للدعاء أثر.

وضرب الشيخ خالد الجندي مثالًا بالمريض الذي يدعو له الناس بالشفاء وتخفيف الألم، مؤكدًا أن الدعاء ينفع المريض، وأن الله قادر على أن يمنع تفاقم المرض أو يرفع البلاء، وفقًا لما سبق في علمه وإرادته، مستشهدًا مرة أخرى بقوله تعالى: «يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ»، مشيرًا إلى أن هذا المعنى ذكره ابن كثير في تفسيره.