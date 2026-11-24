قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن العقيدة تتكلم عن ثلاثة أمور أساسية، هي الإلهيات والنبوات والسمعيات، موضحًا أن الإلهيات تتعلق بكل ما يخص الله سبحانه وتعالى، من أسمائه وصفاته، وما يليق به وما يجب له وما يستحيل عليه.

خالد الجندي: كل ما يتعلق بالأنبياء يدخل في باب النبوات وغير ذلك يُسمى بالسمعيات

وأوضح الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن كل ما يتعلق بالوحي والأنبياء والرسل يدخل في باب النبوات، أما كل ما يتعلق بغير ذلك من أمور الغيب فيندرج تحت ما يُسمى بالسمعيات.

وضرب الجندي أمثلة على السمعيات، قائلًا إنها تشمل عذاب القبر ونعيمه، والبعث والحشر والصراط والميزان والحوض والشفاعـة، وكذلك الجن والملائكة، وكل الأمور التي أخبرنا الله عنها ولم نشاهدها أو ندركها بأنفسنا، مؤكدًا أننا نؤمن بها لأنها وردت إلينا عن طريق القرآن الكريم والسنة النبوية.

ما معنى الإيمان بالغيب؟

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن هذا المعنى يتضح في قول الله تعالى في بداية سورة البقرة: «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ»، موضحًا أن الإيمان بالغيب لا يعني أن الإنسان لا يحاول فهم ما ورد إليه من أخبار الغيب، فصحيح أننا لا نملك تفاصيله إلا في حدود ما جاء في القرآن والسنة، لكن هذا لا يمنع من التأمل ومحاولة فهم المعاني التي أخبرنا الله بها.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن هناك مثالًا من السمعيات يمس كل إنسان ويسمعه الجميع، وهو موضوع الرزق، لافتًا إلى أن قضية الرزق من الموضوعات الشائكة والمتشابكة التي تتداخل فيها أمور كثيرة.

وعرّف الشيخ خالد الجندي الرزق بأنه ما يأذن الله للإنسان بالانتفاع به من الحلال الطيب، ويستطيع المرء أن ينتفع به، مؤكدًا أن فهم قضية الرزق يستدعي النظر في المعاني المرتبطة بها.