حذر الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من تحويل الحياة الزوجية إلى صراع مستمر لإثبات السلطة والسيادة داخل المنزل، مؤكدًا أن محاولة كل طرف فرض مكانته على الآخر وتحقيق الانتصار في كل خلاف تخلق معارك لا تنتهي وتهدد استقرار الأسرة.

صراع السلطة بين الزوجين يهدد استقرار الأسرة

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، الليلة الخميس، أن بعض البيوت تتحول إلى ما يشبه لعبة الكراسي الموسيقية، حيث تحاول الزوجة إثبات أنها صاحبة السيطرة والمسؤولة عن شؤون المنزل، بينما يسعى الزوج إلى تأكيد أنه صاحب الكلمة والسلطة، وقد يمتد هذا الصراع أحيانًا إلى التعامل مع الأبناء والجيران.

وأشار إلى أن المشكلة أن كل طرف قد يكون لديه جانب من الحقيقة؛ فالزوجة قد تؤكد أنها تتحمل أعباء العمل وتدبير احتياجات المنزل وتربية الأبناء، بينما يرى الزوج أنه يتحمل مسؤولياته وأعباءه الخاصة، موضحًا أن اختلاف الأدوار والمهام لا يعني أن طرفًا ينتقص من حق الآخر أو يقلل من جهده.

واستشهد الجندي بقول الله تعالى: «وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ»، وقوله سبحانه: «وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ»، موضحًا أن لكل من الرجل والمرأة سعيًا ومهمة ومسؤولية، وأن تنوع الأدوار سنة من سنن الله في خلقه، ولا ينبغي أن يتحول إلى منافسة أو منٍّ متبادل بين الزوجين.

وشدد على ضرورة تربية الأبناء على فهم طبيعة المسؤوليات داخل الأسرة، حتى لا يكبروا وهم يعتقدون أن الحياة الزوجية معركة لإثبات من صاحب الكلمة العليا، محذرًا من أن استمرار هذا الصراع قد يؤدي إلى عواقب مؤلمة، مثل عودة الابن مطلقًا أو عودة الابنة إلى أهلها غاضبة.

وأكد الجندي أن الزوج ليس بحاجة إلى افتعال المشاجرات لتأكيد أنه رب الأسرة أو أن كلمته مسموعة، كما أن الزوجة ليست بحاجة إلى الدخول في معركة لإثبات أنها صاحبة الدور الأكبر في المنزل، لأن الجميع يعرف مسؤولياته، ولا ينبغي أن يصبح الاعتراف من الآخرين هدفًا يشغل الزوجين عن واجباتهما الحقيقية.

وشدد على أن التعامل داخل الأسرة ينبغي أن يكون ابتغاء مرضاة الله، لا انتظارًا لاعتراف الناس أو تقديرهم، مستشهدًا بقول الله تعالى: «لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا»، داعيًا الزوجين إلى الهدوء ومراجعة الأمور بحكمة، وعدم تحويل البيت إلى ساحة لإثبات السيادة أو فرض السيطرة.