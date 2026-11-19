واصل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أعمال اختبارات تحديد المستوى للطلاب الوافدين بمسجد موسى بن نصير بمدينة نصر، بمشاركة 86 طالبًا وطالبة من جنسيات متعددة، وذلك بالتعاون المشترك مع مديرية أوقاف القاهرة وإدارة أوقاف شرق مدينة نصر؛ دعمًا لنشر اللغة العربية، وتعزيز تعليمها للناطقين بغيرها.

تأتي هذه الاختبارات ضمن خطة المجلس؛ لتحديد المستويات اللغوية للطلاب، والوقوف على قدراتهم في مهارات اللغة العربية؛ تمهيدًا لإلحاقهم بالمستويات التعليمية المناسبة، ومراعاة الفروق الفردية بينهم؛ بما يتيح إعداد برامج تعليمية تتلاءم مع احتياجاتهم اللغوية والتعليمية، ويسهم في الارتقاء بمستواهم وتمكينهم من توظيف اللغة العربية بكفاءة.

تولى أعمال الاختبار نخبة من المتخصصين والخبراء في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وهم: الدكتور عاطف أبو طالب، الخبير في تعليم اللغة العربية، والدكتور محمد حجاج، المحاضر والخبير في تعليم اللغة العربية، والأستاذ أحمد صفوان، الخبير في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وشهدت الاختبارات مشاركة طلاب من جنسيات وثقافات متعددة، بما يعكس تنامي الإقبال على تعلم اللغة العربية، والثقة في البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسات الدينية والتعليمية المصرية للطلاب الوافدين.

تعكس هذه الجهود حرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على تطوير برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتوسيع نطاق الاستفادة منها؛ بما يعزز رسالة مصر العلمية والدعوية والثقافية، ويدعم حضورها وتأثيرها دوليًّا.