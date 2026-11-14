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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

البحوث الإسلامية يعرِّف الطلاب الفلبّينيين الجدد بملامح المنهج الأزهري ومرتكزات الحفاظ على الهوية الإسلامية

البحوث الإسلاميَّة يعرِّف الطلاب الفلبِّينيين الجدد ملامح المنهج الأزهري
البحوث الإسلاميَّة يعرِّف الطلاب الفلبِّينيين الجدد ملامح المنهج الأزهري
محمد شحتة

عقد مجمع البحوث الإسلامية، بالتعاون مع مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اليوم السبت، ندوةً توعويَّةً لطلاب الفلبِّين الجدد بمعهد البعوث الإسلاميَّة للبنين، تحت عنوان: (ملامح المنهج الأزهري)، وذلك ضمن برنامج (مَعِين التراث) الذي تنظِّمه اللجنة العُليا لشئون الدَّعوة، برعاية كريمة من شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغنيّ، وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

وحاضر في الندوة الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدَّعوة بالمجمع؛ إذْ تناول ملامح المنهج الأزهري، موضِّحًا دوره في الحفاظ على الهُويَّة الإسلاميَّة، وما يستند إليه من مصادر المعرفة في التراث الإسلامي، ومفاتيح التعامل الواعي مع هذا التراث؛ بما يضمن فهمه على أُسُس علميَّة صحيحة، والاستفادة من ثرائه المعرفي في بناء الوعي وتكوين الشخصيَّة العلميَّة المتوازنة.

ملامح المنهج الأزهري

وأشار الدكتور يحيى إلى أنَّ المنهج الأزهري يقوم على تقسيم العلوم إلى: علوم مقاصد، وعلوم وسائل؛ بما يحقِّق التكامل بين الغايات المعرفيَّة والأدوات التي تعين على بلوغها، ويُؤسَّس لفهم متكامل للعلوم الشرعيَّة والإنسانيَّة، يجمع بين أصالة المصادر وسلامة المنهج.

وأكَّد الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدَّعوة أنَّ التحاق الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف يأتي امتثالًا لقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾، وهي غاية إسلاميَّة عظيمة تتمثَّل في طلب العلم والتفقُّه في الدين، لافتًا إلى أنَّ الأزهر الشريف يفتح أبوابه لأبناء الأمَّة الإسلاميَّة من مختلِف بلدان العالم؛ ليكونوا على صلة بمصادر المعرفة الإسلاميَّة، ويتزوَّدوا بالعلم الذي يعينهم على أداء رسالتهم في مجتمعاتهم.

واستعرض الدكتور حسن يحيى مرتكزات الهُويَّة الإسلاميَّة؛ وفي مقدِّمتها: العقيدة السليمة، مبيِّنًا أنَّ الأزهر الشريف أنشأ أقسام العقيدة والفلسفة في كليَّات أصول الدين؛ عنايةً بترسيخ هذا المرتكز، وتأصيل الفهم الصحيح للعقيدة، إلى جانب الشريعة الإسلاميَّة وما تتضمَّنه من أحكام تضبط حركة الحياة وَفق مراد الله تعالى؛ وهو ما تجسَّد في إنشاء كليَّات الشريعة لترسيخ هذا الجانب وتعميق فهم أحكام الدين ومقاصده.

وأكد الدكتور يحيى أنَّ اللغة العربيَّة تمثِّل أحد أهم مرتكزات الهُويَّة الإسلاميَّة؛ بوصفها مفتاح الفهم وأداة التواصل، ووسيلة إدراك معاني النصوص الشرعيَّة؛ لذا أنشأ الأزهر كليَّات اللغة العربيَّة للعناية بمختلِف مستويات التحليل اللُّغوي، من الدلالة والإعراب والاستخدام إلى الآداب والتاريخ؛ بما يمكِّن الدارسين من امتلاك أدوات الفهم والتحليل والتعبير.

واختتم الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدَّعوة بتأكيده أهميَّة توثيق الصِّلة بالله تعالى، وتزكية النفْس؛ بوصفهما من الأصول الراسخة في المنهج الأزهري، وأنَّ تزكية النفْس سُلَّم لتحصيل العلم النافع، وغاية تربويَّة تصاحب طلب العلم، وتسهم في بناء شخصيَّة تجمع بين صحَّة المعرفة واستقامة السلوك.

البحوث الإسلامية الطلاب الوافدين المنهج الأزهري شيخ الأزهر التراث

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