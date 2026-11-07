البحوث الإسلاميَّة يطلق قافلة دعوية وتوعوية لواعظات الأزهر إلى واحة سيوة

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، صباح اليوم، قافلةً دعويَّةً وتوعويَّةً جديدةً لواعظات الأزهر إلى واحة سيوة بمحافظة مطروح، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود الدعويَّة والتوعويَّة، والوصول بالخطاب الدِّيني الرشيد إلى مختلِف فئات المجتمع، مع إيلاء قضايا المرأة والأسرة والطفل اهتمامًا خاصًّا.

البحوث الإسلاميَّة يُطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة جديدة لواعظات الأزهر إلى واحة سيوة

وتتناول القافلة -التي تستمر فعاليَّاتها على مدار أسبوع- عددًا من أبرز القضايا العقديَّة والشرعيَّة المرتبطة بالمرأة والفتاة والطفل، إلى جانب إبراز دور المرأة في تحقيق الأمن المجتمعي، ومناقشة سُبُل مواجهة التطرُّف الفكري، من خلال لقاءات توعويَّة مباشرة، بالتعاون مع منطقة وعظ مرسى مطروح، ووزارة التضامن الاجتماعي، وفروع المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة.

وأكَّد فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ القوافل الدعويَّة تمثِّل إحدى وسائل التواصل المباشر مع المواطنين؛ لتعرُّف القضايا التي تشغلهم، وتقديم المعالجة الدينيَّة الواعية التي تستند إلى صحيح الدِّين وتراعي طبيعة المجتمعات واحتياجاتها، موضِّحًا أنَّ الاهتمام بالمرأة والفتاة والطفل يُعدُّ محورًا أساسًا في بناء الوعي المجتمعي وترسيخ القِيَم الإيجابيَّة.

وأشار الدكتور الجندي إلى أنَّ مواجهة التطرُّف الفكري تبدأ ببناء وعي صحيح، وتحصين العقول من الأفكار المنحرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، لافتًا إلى أهميَّة تكامل الجهود بين المؤسسات الدينيَّة والمجتمعيَّة في التعامل مع القضايا التي تمسُّ الأسرة واستقرار المجتمع، وتقديم خطاب يجمع بين سلامة التأصيل الشرعي وفهم الواقع.

وشدَّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة على أنَّ ترسيخ الوعي الدِّيني لدى المرأة يُعزِّز قدرتها على أداء دورها في حماية الأسرة والمجتمع، والتعامل الواعي مع التحديات الفكريَّة والاجتماعيَّة، مشيرًا إلى أنَّ وجود واعظات الأزهر في واحة سيوة يتيح التواصل المباشر مع المرأة في بيئتها، والاستماع إلى تساؤلاتها، وتقديم إجابات شرعيَّة منضبطة تراعي واقعها واحتياجاتها، في ظلِّ التعاون مع المؤسسات المعنيَّة بشئون المرأة والطفل والأسرة.

من جانبها، أوضحت أ.د. إلهام شاهين، المشرفة على واعظات الأزهر، أنَّ القافلة تستهدف التواصل المباشر مع المرأة والفتاة في واحة سيوة، ومناقشة القضايا الدينيَّة والاجتماعيَّة المرتبطة بحياتهنَّ، مع الاهتمام بالقضايا المتصلة بتنشئة الطفل وبناء شخصيَّته، وإبراز دور المرأة في نشر الوعي داخل الأسرة والمجتمع.

وأشارت الدكتورة شاهين إلى أنَّ واعظات الأزهر يحرصن خلال لقاءاتهنَّ على تناول القضايا العقديَّة والشرعيَّة بأسلوب واضح وميسَّر، والإجابة عن التساؤلات المطروحة، إلى جانب التوعية بأخطار التطرُّف الفكري وأهميَّة حماية الأبناء من الأفكار المنحرفة، مؤكِّدةً أنَّ التعاون مع المؤسسات المعنيَّة يُوسِّع نطاق العمل التوعوي، ويُسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة بصورة أكثر فاعليَّة.