أول موتوسيكل هوندا قادر على الهرب من الزحام.. رادار وكبح تلقائي

كشفت شركة «هوندا» اليابانية ، خلال مشاركتها في معرض «EICMA» للدراجات النارية بالعاصمة الإيطالية ميلانو، عن نظام الأمان الذكي المطور «Honda Sensing Ride»، والمخصص للدراجات النارية استنادًا إلى حزمة التقنيات المستخدمة في سياراتها.

وتصل هذه التقنية المتقدمة للمرة الأولى عبر دراجة «CRF1150L Africa Twin Adventure Sports» موديل 2027 المخصصة للمغامرات والرحلات الطويلة.

رادارات موجية مزدوجة ومساعدة على التوقف والقيادة

يعتمد النظام الجديد على وحدة رادار موجية (Millimeter-wave radar) مثبتة في مقدمة ومؤخرة الدراجة النارية لمراقبة المحيط الميداني بدقة.

ويُتيح هذا التكامل الرقمي تفعيل نظام تثبيت السرعة التكيفي المزود بخصائص التوقف والانطلاق التلقائي (Stop-and-Go)، مِما يسهم في تخفيف الجهد على السائق أثناء السير في الازدحامات المرورية، إلى جانب تقديم وضعية خاصة للحفاظ على مسافات الأمان عند القيادة ضمن مجموعات الدراجات النارية (Group Ride Assist).

منظومة تحذير من التصادم وفرملة طوارئ معززة

تتضمن الحزمة التكنولوجية لنظام «Honda Sensing Ride» التحذير من التصادم الأمامي، ومساعد الفرملة الطارئة، ونظام كشف النقاط كوراء وخلف الدراجة، بالإضافة إلى تحذير التصادم الخلفي الذي يقوم بتوميم إشارات التنبيه للخلف للتنبيه السيارات المتبعة.

كما استحدثت الشركة ميزة «Brake Pulse» التي تقوم بإرسال نبضات تحذيرية عبر المكابح موازاة مع التنبيهات الصادرة على الشاشة الرئيسية فور استشعار مخاطر التصادم، مِما يعزز من مستويات السلامة والأمان على الطرقات المفتوحة والمزدحمة.