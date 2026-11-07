مراقبون: ترامب لن يهدأ إلا بعد إشعال حرب جديدة مع إيران

يقول محللون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما لن يهدأ حتى يشعل حرب جديدة مع إيران بغرض تدميرها، وما هذه الضربات الا محاولات اختبار للقدرات الإيرانية.

وقال ترامب : إن القوات الأمريكية نفذت "هجوماً طفيفاً" على إيران ودمرت منشأة إيرانية مضادة للطائرات.

أفادت وكالة أنباء إيرانية يوم السبت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن صاروخين أصابا جزيرة قشم - أكبر جزيرة في مضيق هرمز والخليج - ولم يقدم المسؤولون الإيرانيون مزيداً من التفاصيل حتى الآن.

وبحسب ما ورد، كان الهدف عبارة عن منصة إطلاق صواريخ للدفاع الجوي إيرانية في جزيرة قشم، والتي أطلقت صاروخاً على طائرة مقاتلة.

وجاء هذا التطور وسط تهديدات أمريكية متزايدة بشن عمل عسكري جديد ضد إيران.

في 28 فبراير، شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات مشتركة على طهران ومدن إيرانية أخرى.

وردت إيران بموجات من الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت إسرائيل والقواعد والأصول الأمريكية في المنطقة، وشددت قبضتها على مضيق هرمز.

تم التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في 8 أبريل. وفي 18 يونيو، وقعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم بشأن إنهاء الحرب في المنطقة على جميع الجبهات.

بموجب مذكرة التفاهم، كان من المقرر أن تجري الدولتان مفاوضات خلال 60 يوماً، تنتهي في 17 أغسطس، للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات. إلا أنهما لم تحرزا تقدماً كافياً نحو التوصل إلى اتفاق، مع استمرار تصاعد التوترات.