ترامب : إيران صنعت منظومة مضادة للطائرات دمرناها في نحو 15 دقيقة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية تنفذ ضربات محدودة على إيران.

وقال ترامب في تصريحات له : إيران صنعت منظومة صغيرة مضادة للطائرات لكننا دمرناها في نحو 15 دقيقة وربما 5 دقائق فقط

وأضاف : نحن نتعامل حاليا مع الإيرانيين وسنرى كيف ستسير الأمور



وإمتدح الرئيس ترامب الحصار الأمريكي على إيران، مدعيًا أن القوات الأمريكية تسيطر على السفن التي يمكن أن تمر عبر مضيق هرمز حيث “نفرض أعظم حصار في التاريخ العسكري ولا شيء يمر عبر مضيق هرمز دون موافقتنا لا شيء يذهب إلى إيران. لا يوجد نفط يذهب إلى إيران ”.



وتابع ترامب: نتعامل مع إيران حاليا وهي تريد بشدة التوصل إلى اتفاق



وإختتم تصريحاته قائلا : إن النزاع استمر لمدة سبعة أشهر تقريبًا لكنه يجادل بأن فترة القتال الشديد كانت أقصر بكثير.