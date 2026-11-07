دمياط: رفع كفاءة النظافة والإنارة وإزالة الإشغالات والاستعداد للشتاء

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى دمياط حملاتها الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة النظافة والإنارة العامة، وإزالة الإشغالات، مع متابعة جاهزية مرافق الصرف الصحي تحسبًا لفصل الشتاء.

مدينة السرو



استمرت حملات النظافة بالشوارع وكورنيش النيل، مع تجريف الأراضي الفضاء، وإصلاح كشافات الإنارة بعدد من الشوارع. كما تفقد المسؤولون المركز التكنولوجي لمتابعة ملفات التصالح ومراجعة الطلبات، مع التأكيد على سرعة إنهاء الملفات المستوفاة والاستماع لمطالب المواطنين. واستعدادًا للشتاء، جرى متابعة تطهير خطوط الصرف الصحي وبلاعات الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإزالة الرواسب والعوائق لضمان كفاءة التصريف.

مركز ومدينة كفر سعد



تواصل تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026، من خلال تنظيم مواعيد تشغيل أعمدة الإنارة وخفض شدة الإضاءة بالمناطق غير الحيوية، دون التأثير على الخدمات الأساسية أو سلامة المواطنين، مع تكثيف الصيانة الدورية. كما نُفذت حملة تموينية على 9 مخابز بلدية بقرى كفر سعد البلد والسوالم والزهراء بالتنسيق مع إدارة التموين، أسفرت عن تحرير 13 مخالفة، شملت نقص أوزان الخبز، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وغياب السجلات، وعدم تسليم بونات الصرف للمواطنين.

مركز ومدينة فارسكور والقرى التابعة



استمرت أعمال النظافة والتجريف بالطرق الرئيسية والفرعية، مع نقل المخلفات إلى مصنع تدوير القمامة بأبو جريدة وصيانة الإنارة. وشملت الأعمال رفع كفاءة بيارات الصرف الصحي بقرية الناصرية، وتجريف طريق الغوابين – الضهره، وصيانة الإنارة ورد الشيء لأصله بطريق 5 حديث بقرية العبيدية، وتسوية مدخل قرية الحوراني أمام معرض العيان والمدرسة الابتدائية بالمشاركة المجتمعية. كما تواصلت حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية.

مدينة الروضة



نُفذت حملات مكثفة للنظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب جولة ميدانية لمتابعة منظومة النظافة، مع التشديد على رفع تراكمات القمامة أولًا بأول. كما أُجريت حملة مكبرة لرفع الإشغالات وفتح الطرق أمام المواطنين، ومصادرة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

مركز ومدينة دمياط



تابعت الوحدة المحلية سير العمل بالمركز التكنولوجي والإدارة الهندسية، واستعرضت موقف الطلبات ومعدلات الإنجاز، مع التأكيد على سرعة الفحص واستيفاء الإجراءات وتيسير الخدمات. كما نوقشت مستجدات مشروع الحصر العمراني للتجمعات العمرانية بنطاق المركز والمدينة، بما يشمل القرى والعزب التابعة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات اعتماده بعد دقة مراجعة البيانات.

وتواصلت الحملات المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالتنسيق مع شرطة المرافق، لإزالة ما يعوق حركة المواطنين والمشاة، ومتابعة التزام الكافيتريات والمنشآت التجارية بالمساحات المخصصة لها. كما جرت متابعة انتظام العمل بسوق الجمعة وتنظيم أماكن الباعة، وتقديم الخدمات للمواطنين عبر المركز التكنولوجي المتنقل التابع لديوان عام المحافظة.

وتؤكد محافظة دمياط استمرار المتابعة الميدانية بجميع المراكز والمدن والقرى، ومواصلة تحسين مستوى النظافة والإنارة، وإزالة الإشغالات، ورفع كفاءة المرافق، والاستعداد للتقلبات الجوية خلال الشتاء، بما يحقق الانضباط ويحفظ سلامة المواطنين.