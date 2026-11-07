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طريقة عمل قوارب البطاطس باللحم المفروم في الفرن.. وجبة شهية واقتصادية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل قوارب البطاطس باللحم المفروم في الفرن.. وجبة شهية واقتصادية

بطاطس
بطاطس
أسماء عبد الحفيظ

تعد قوارب البطاطس باللحم المفروم من الأكلات الشهية التي تناسب وجبتي الغداء والعشاء، وتتميز بشكلها الجذاب وطعمها الغني، كما يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوافرة في المنزل دون الحاجة إلى تكلفة كبيرة.

طريقة عمل قوارب البطاطس باللحم المفروم في الفرن

وتعتمد طريقة عمل قوارب البطاطس باللحم على حشو أنصاف البطاطس بخليط اللحم المتبل والخضراوات، ثم إضافة الجبن على الوجه وإدخالها الفرن حتى تنضج وتكتسب لونًا ذهبيًا شهيًا، للشيف زينب أحمد.

مكونات قوارب البطاطس باللحم

طريقة عمل قوارب البطاطس باللحم المفروم في الفرن.. وجبة شهية واقتصادية
  • 5 حبات بطاطس متوسطة الحجم.
  • 250 جرامًا من اللحم المفروم.
  • بصلة متوسطة مفرومة.
  • حبة فلفل أخضر مقطعة صغيرًا.
  • حبة طماطم مفرومة.
  • ملعقتان كبيرتان من الزيت.
  • ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم.
  • نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
  • نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.
  • رشة من الكمون.
  • ملح حسب الرغبة.
  • نصف كوب من الجبن الموتزاريلا أو الجبن الرومي المبشور.
  • ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

طريقة عمل قوارب البطاطس باللحم خطوة بخطوة

  1. اغسلي البطاطس جيدًا، ثم اسلقيها في ماء حتى تصبح نصف ناضجة، مع الاحتفاظ بتماسكها حتى لا تتفتت أثناء الحشو.
  2. اتركي البطاطس حتى تبرد قليلًا، ثم اقطعي كل حبة إلى نصفين بالطول.
  3. أفرغي جزءًا بسيطًا من قلب كل نصف باستخدام ملعقة صغيرة، مع ترك طبقة مناسبة من البطاطس لتكوين شكل القارب.
  4. ضعي الزيت في طاسة على النار، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.
  5. أضيفي اللحم المفروم وقلبيه حتى يتغير لونه ويتخلص من السوائل الزائدة.
  6. ضعي الفلفل الأخضر والطماطم وصلصة الطماطم، ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون.
  7. قلبي المكونات واتركيها على نار متوسطة حتى ينضج اللحم ويتسبك الخليط.
  8. رتبي أنصاف البطاطس في صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم وزعي حشوة اللحم داخل كل قارب.
  9. أضيفي الجبن المبشور على الوجه، ثم أدخلي الصينية فرنًا مسخنًا مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية.
  10. اتركيها لمدة 10 إلى 15 دقيقة تقريبًا، حتى يذوب الجبن ويأخذ الوجه لونًا ذهبيًا.

سر نجاح قوارب البطاطس باللحم

للحصول على قوارب بطاطس متماسكة وشهية، يفضل اختيار حبات البطاطس المتوسطة والمتقاربة في الحجم، وعدم سلقها حتى تصبح طرية جدًا حتى لا تتكسر أثناء التفريغ والحشو.

كما يجب تسوية اللحم المفروم جيدًا قبل وضعه داخل البطاطس، والتخلص من السوائل الزائدة حتى لا تصبح القوارب مبللة من الداخل.

ويمكن إضافة ملعقة من الكريمة أو القليل من الجبن إلى حشوة اللحم للحصول على مذاق أغنى، كما يمكن استخدام الجبن الرومي أو الشيدر بدلًا من الموتزاريلا حسب المتاح.

أفكار مختلفة لحشو قوارب البطاطس

يمكن تغيير الحشوة حسب المكونات الموجودة في المنزل، ومن أبرز الاختيارات:

  • اللحم المفروم مع الفلفل الملون والزيتون.
  • الدجاج المقطع مع الجبن والمشروم.
  • الجبن والخضراوات لمن يفضلون الحشوات الخفيفة.
  • اللحم المفروم مع البشاميل للحصول على مذاق كريمي.

طريقة تقديم قوارب البطاطس باللحم

تقدم قوارب البطاطس ساخنة بعد خروجها من الفرن، ويمكن تزيينها بالبقدونس المفروم، وتقديمها بجانب السلطة الخضراء أو سلطة الزبادي والمخللات.

وتعد هذه الوصفة اختيارًا مناسبًا لتغيير الأكلات التقليدية على مائدة الغداء، كما يمكن تحضيرها مسبقًا وحفظها في الثلاجة قبل إدخالها الفرن بوقت قصير.

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طريقة عمل قوارب البطاطس باللحم المفروم في الفرن.. وجبة شهية واقتصادية

بطاطس
بطاطس
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