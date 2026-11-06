خدمة GeForce Now تستقبل 24 لعبة جديدة وتحديثاً ثورياً للعبة هوجوورتس

أعلنت شركة "إنفيديا" (NVIDIA) عن خطتها الضخمة لشهر نوفمبر لتوسيع مكتبة ألعاب خدمتها السحابية الشهيرة (GeForce Now)، حيث سيتم إضافة 24 لعبة جديدة تدريجياً، مع مفاجأة كبرى لعشاق لعبة السحر الشهيرة "هوجوورتس ليجاسي" (Hogwarts Legacy).

ترقية سحرية للعبة هوجوورتس

وبحسب ما ذكره موقع "فيديو كاردز" التقني، كشفت إنفيديا عن إطلاق تقنية الجيل الخامس من تحسين الرسوميات (DLSS 5) داخل لعبة "هوجوورتس ليجاسي" بدءاً من اليوم.

وتعمل هذه التقنية المعقدة، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، على تحسين جودة الإضاءة وتفاصيل الأسطح والمواد داخل اللعبة بشكل مذهل، مع الحفاظ على الشكل والتصميم الأصلي الذي وضعته الشركة المطورة.

ويمكن للاعبين الاستمتاع بهذه التجربة البصرية الفائقة سواء كانوا يمتلكون اللعبة عبر متجر (Steam) أو (Epic Games) أو (Xbox).

كما أكدت إنفيديا أن مشتركي الباقة الأعلى في خدمتها السحابية، سيتمكنون من تشغيل اللعبة بأداء يعادل كروت الشاشة الجبارة (RTX 5080) على أي جهاز يمتلكونه، سواء كان لابتوب أو هاتفاً محمولاً أو حتى شاشة تلفاز ذكية.

ألعاب وتوسعات جديدة طوال الشهر

وأوضح التقرير أن قائمة الألعاب التي ستنضم للخدمة هذا الأسبوع تشمل لعبة البناء الاستراتيجية "بلانيت زو 2" (Planet Zoo 2)، ولعبة محاكاة المستشفيات "كيور" (CURE)، وغيرها.

كما ستدعم الخدمة رسمياً إطلاق لعبة (World of Warcraft: Forever) الجديدة مع دعم لقرابة 100 إضافة مجانية (Add-ons) يحبها اللاعبون.

ولم تقتصر الإضافات على الألعاب الكاملة فقط، بل شملت التوسعات الجديدة لألعاب يوبي سوفت الشهيرة، مثل إضافة منطقة "سنترال بارك" للعبة (The Division 2)، وإضافة المقاطعة المصرية للعبة (Anno 117).

وستتكفل خدمة إنفيديا بتحميل وتحديث كل هذه الألعاب نيابة عنك لتستمتع باللعب فوراً.