قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منخفض جوي ومفاجآت في الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الأيام المقبلة؟
أوباما يسخر من وزير الدفاع الأمريكي: كم يقضي من الوقت لتصفيف شعره أمام المرآة؟
أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق
خبيرة سياسية: واشنطن تستخدم الضغط العسكري لتهيئة الأجواء لتصعيد مُحتمل مع إيران
جنرال إسرائيلي يحذر: إسقاط النظام الإيراني وهم ونتنياهو يقود إسرائيل نحو كارثة
لازم ترجعوا للطريق الصح.. شوبير: أزمة الأهلي مش في الصفقات.. والنحاس كان استثناء
وزير الري: الفجوة المائية في مصر تتسع سنويا.. ونصيب الفرد يتراجع إلى 450 مترا
يلامس الـ 56 جنيها.. صعود جديد في أسعار الدولار اليوم الأحد بجميع البنوك
جيش الاحتلال يعلن تصفية قياديين في غزة.. ويتهمهما بتحويل ملايين الشواقل إلى حماس
رئيس الوزراء: مصر تسعى لشراكة تنموية مع دول حوض النيل دون المساس بأمنها المائي
السفير بسام راضي يكرم طبيباً مصرياً أنقذ إيطالياً من توقف القلب في روما
التحالف:‏ اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية أطلقتها الفصائل اليمنية على السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جنون الأسعار يضرب إنفيديا مع قفزة مفاجئة في أسعار بطاقات الرسومات إليك التفاصيل كاملة

بطاقات الرسومات
بطاقات الرسومات
لمياء الياسين

قفزة مفاجئة شهدتها أسعار بطاقات الرسومات الحديثة من شركة "إنفيديا"، وتحديداً طرازي GeForce RTX 5080 وRTX 5070 Ti بسعة 16 جيجابايت. وسجلت الأسواق زيادات حادة في القيمة السوقية الفورية للبطاقات وصلت إلى نحو 300 دولار أمريكي، وسط توقعات باستمرار الموجة الصعودية خلال الأسابيع المقبلة مع استعداد الشركة لإطلاق نسخة أكثر قوة وأعلى تكلفة بسعة 24 جيجابايت.

ودخلت هذه الارتفاعات حيز التنفيذ الفعلي في السوق الصينية؛ حيث كشفت تقارير منصة Board Channels المتخصصة في متابعة سلاسل التوريد، أن أسعار بطاقة GeForce RTX 5080 (نسخة 16 جيجابايت) كانت مستقرة نسبياً في السابق عند مستويات تتراوح بين 12,700 و13,500 يوان صيني. إلا أن تراجعاً حاداً ومفاجئاً في إمدادات ورقاقات الذاكرة الخاصة بهذه الفئة دفع الأسعار الفورية للقفز السريع لتتراوح حالياً بين 14,500 و15,000 يوان صيني، مسجلة زيادة صافية تخطت حاجز 2,000 يوان صيني.

 التذبذب السعري

ويعزو خبراء القطاع هذا التذبذب السعري إلى تضافر عاملين أساسيين؛ أولهما النقص الراهن في مخزون رقاقات الذاكرة المتقدمة عالمياً، والثاني ظهور طراز RTX 5080 بسعة 24 جيجابايت المرتقب. ويبدو أن الموزعين والتجار بدأوا بالفعل في تعديل هوامش أرباحهم تحسباً للطلب المرتفع والفجوة المتسعة بين العرض والطلب.

ويرى محللون أن هذه القفزة السعرية المفاجئة ستلقي بظلالها على الأسواق التقنية العالمية ومجتمعات الألعاب المحترفة وصنّاع المحتوى، إذ يُتوقع أن تنتقل آثار هذه الزيادة إلى بقية الأسواق الإقليمية خارج الصين قريباً، مما يفرض ضغوطاً إضافية على ميزانيات المستهلكين الراغبين في ترقية عتادهم التقني قبل نهاية العام الحالي.

بطاقات الرسومات

سعر بطاقة RTX 5080 16G

زيادة سعرية للمعالجات

وبحسب التقرير، طبقت ASUS زيادة حوالي  1000 يوان على جميع إصدارات RTX 5080، و200 يوان على بطاقات RTX 5070 Ti وRTX 5070 وRTX 5060 Ti بسعة 16 جيجابايت.

كما رفعت الشركة أسعار RTX 5060 Ti لتأتي بسعة 8 جيجابايت وRTX 5060 بمقدار 100 يوان لكل منهما.

أما Gigabyte، فرفعت أسعار جميع بطاقات RTX 5080 بمقدار 1200 يوان، وبطاقات RTX 5070 Ti وRTX 5070 بمقدار 200 يوان.

وقد شملت الزيادات إصدارات RTX 5060 Ti بسعة 16 جيجابايت من الفئة الأعلى بمقدار 100 يوان، بينما ظلت أسعار النسخ الاقتصادية دون تغيير فيما قد ارتفعت أسعار RTX 5060 Ti بسعة 8 جيجابايت وRTX 5060 بنسب تراوحت بين 70 و200 يوان، وذلك مع استقرار أسعار بقية الطرازات.

وامتدت الزيادات لدى ASUS إلى بعض بطاقات AMD، بقيم تراوحت بين 100 و350 يوان، بما يعادل نحو 20 إلى 50 دولارًا.

بطاقات الرسومات سعر بطاقة الرسومات السوق الصينية الزيادة السعرية رفع السعر الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

أحمد فتوح

الزمالك يُوجّه تحذيرًا أخيرًا لـ «فتوح وأحمد شريف والزناري» بعد واقعة رواندا

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

امام عاشور

مفيش هزار الفترة الجاية.. أحمد شوبير يعلق على استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الاهلي

«قرصة ودن» .. إبراهيم فايق يكشف كواليس استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من تفقد الحملة

نائب محافظ سوهاج يتابع بدء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

تستمر لمدة 21 يومًا.. محافظ الأقصر يشهد انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية من مدرسة "وادي الملكات" الابتدائية بمدينة الأقصر

محافظ الأقصر يطلق حملة تطعيم الأطفال ضد الحصبة من مدرسة وادي الملكات

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يكرم مطوري التطبيق الرسمي للمحافظة لتعزيز التحول الرقمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد