جنون الأسعار يضرب إنفيديا مع قفزة مفاجئة في أسعار بطاقات الرسومات إليك التفاصيل كاملة

قفزة مفاجئة شهدتها أسعار بطاقات الرسومات الحديثة من شركة "إنفيديا"، وتحديداً طرازي GeForce RTX 5080 وRTX 5070 Ti بسعة 16 جيجابايت. وسجلت الأسواق زيادات حادة في القيمة السوقية الفورية للبطاقات وصلت إلى نحو 300 دولار أمريكي، وسط توقعات باستمرار الموجة الصعودية خلال الأسابيع المقبلة مع استعداد الشركة لإطلاق نسخة أكثر قوة وأعلى تكلفة بسعة 24 جيجابايت.

ودخلت هذه الارتفاعات حيز التنفيذ الفعلي في السوق الصينية؛ حيث كشفت تقارير منصة Board Channels المتخصصة في متابعة سلاسل التوريد، أن أسعار بطاقة GeForce RTX 5080 (نسخة 16 جيجابايت) كانت مستقرة نسبياً في السابق عند مستويات تتراوح بين 12,700 و13,500 يوان صيني. إلا أن تراجعاً حاداً ومفاجئاً في إمدادات ورقاقات الذاكرة الخاصة بهذه الفئة دفع الأسعار الفورية للقفز السريع لتتراوح حالياً بين 14,500 و15,000 يوان صيني، مسجلة زيادة صافية تخطت حاجز 2,000 يوان صيني.

التذبذب السعري

ويعزو خبراء القطاع هذا التذبذب السعري إلى تضافر عاملين أساسيين؛ أولهما النقص الراهن في مخزون رقاقات الذاكرة المتقدمة عالمياً، والثاني ظهور طراز RTX 5080 بسعة 24 جيجابايت المرتقب. ويبدو أن الموزعين والتجار بدأوا بالفعل في تعديل هوامش أرباحهم تحسباً للطلب المرتفع والفجوة المتسعة بين العرض والطلب.

ويرى محللون أن هذه القفزة السعرية المفاجئة ستلقي بظلالها على الأسواق التقنية العالمية ومجتمعات الألعاب المحترفة وصنّاع المحتوى، إذ يُتوقع أن تنتقل آثار هذه الزيادة إلى بقية الأسواق الإقليمية خارج الصين قريباً، مما يفرض ضغوطاً إضافية على ميزانيات المستهلكين الراغبين في ترقية عتادهم التقني قبل نهاية العام الحالي.

بطاقات الرسومات

سعر بطاقة RTX 5080 16G

زيادة سعرية للمعالجات

وبحسب التقرير، طبقت ASUS زيادة حوالي 1000 يوان على جميع إصدارات RTX 5080، و200 يوان على بطاقات RTX 5070 Ti وRTX 5070 وRTX 5060 Ti بسعة 16 جيجابايت.

كما رفعت الشركة أسعار RTX 5060 Ti لتأتي بسعة 8 جيجابايت وRTX 5060 بمقدار 100 يوان لكل منهما.

أما Gigabyte، فرفعت أسعار جميع بطاقات RTX 5080 بمقدار 1200 يوان، وبطاقات RTX 5070 Ti وRTX 5070 بمقدار 200 يوان.

وقد شملت الزيادات إصدارات RTX 5060 Ti بسعة 16 جيجابايت من الفئة الأعلى بمقدار 100 يوان، بينما ظلت أسعار النسخ الاقتصادية دون تغيير فيما قد ارتفعت أسعار RTX 5060 Ti بسعة 8 جيجابايت وRTX 5060 بنسب تراوحت بين 70 و200 يوان، وذلك مع استقرار أسعار بقية الطرازات.

وامتدت الزيادات لدى ASUS إلى بعض بطاقات AMD، بقيم تراوحت بين 100 و350 يوان، بما يعادل نحو 20 إلى 50 دولارًا.