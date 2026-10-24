مفاجأة سامسونج.. بطاريات ضخمة بهواتف جالاكسي S27 القادمة

ظهرت تسريبات تقنية حديثة تكشف عن تفاصيل مثيرة حول بطاريات هواتف "سامسونج جالاكسي S27" المنتظرة.

وتشير المعلومات إلى أن الشركة الكورية تستعد لطرح هواتفها القادمة ببطاريات أكبر وأقوى من الأجيال السابقة، لضمان تشغيل الهاتف لفترات أطول دون الحاجة للشحن المتكرر.

صور مسربة للبطاريات الجديدة

وبحسب تقرير نشره موقع "أندرويد أثوريتي" التقني، رصد الخبراء صوراً ومعلومات عن بطاريات جديدة تابعة لشركة سامسونج داخل قواعد بيانات "الشهادات الأمنية" الرسمية في كوريا الجنوبية.

وتعود هذه البطاريات إلى هاتف "جالاكسي S27 ألترا" (Galaxy S27 Ultra) وإصدار جديد محتمل يحمل اسم "برو" (Pro).

ورغم أن الأرقام المكتوبة على البطاريات في الصور غير واضحة تماماً، إلا أن الخبراء ربطوها بتسريبات سابقة تكشف سعتها الحقيقية.

زيادة ملحوظة في السعة وتكنولوجيا متطورة

وأوضح التقرير أن هاتف "S27 ألترا" سيأتي ببطارية عملاقة تصل سعتها إلى 5700 مللي أمبير، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بهاتف العام الماضي (S26 ألترا).

أما الإصدار "برو"، فسيحمل بطارية بسعة 5200 مللي أمبير، ولتحقيق هذه السعة الكبيرة دون زيادة وزن الهاتف أو سمكه، أشارت التقارير إلى أن سامسونج قد تستخدم تكنولوجيا جديدة تسمى "بطاريات الكربون والسيليكون".

سرعة شحن ثابتة

ورغم هذه الزيادة الكبيرة في حجم البطاريات، يبدو أن سرعة الشحن لن تتغير، حيث كشفت التسريبات أن الهواتف الجديدة ستدعم الشحن السريع بقوة 60 وات، وهي نفس السرعة المتوفرة في الجيل الحالي، وحتى الآن، تبقى هذه المعلومات ضمن إطار التسريبات، وتنتظر الأوساط التقنية الإعلان الرسمي من سامسونج لتأكيد هذه المواصفات المبهرة.