أفضل 5 هواتف قابلة للطي في 2026.. آيفون ديو ينافس سامسونج وجوجل وهونر

تشهد سوق الهواتف القابلة للطي منافسة متزايدة في عام 2026، مع دخول آبل المنافسة بهاتفها الجديد آيفون ديو، إلى جانب تحديثات سامسونج وجوجل، فيما تقدم هونر هاتف Magic V6 ببطارية كبيرة وشحن سريع.

وتتنوع الخيارات بين الهواتف ذات التصميم الكتابي والشاشات الكبيرة، والهواتف التي تطوى إلى النصف لتوفير مساحة عند الحمل، مع اختلاف المواصفات والأسعار، وفيما يلي أبرز 5 هواتف قابلة للطي يمكن شرؤاها في 2026.

1. سامسونج Galaxy Z Fold 8 Ultra:



يأتي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 8 Ultra بشاشة داخلية مقاس 8 بوصات، وأخرى خارجية مقاس 6.5 بوصة، تدعمان معدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع أقصى يبلغ 3000 شمعة للشاشة الداخلية.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy، مع ذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 16 جيجابايت وتخزين حتى 1 تيرابايت، ويضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وأخرى واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل.

وتبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط واللاسلكي بقدرة 20 وات، ويبدأ سعر الهاتف من 2099 دولارا، ويصل إلى 2699 دولارا للنسخة الأعلى.

أما Galaxy Z Fold 8 القياسي، فيبدأ سعره من 1899.99 دولارا، ويتميز بتصميم أعرض ووزن أقل يبلغ 201 جرام.

Galaxy Z Fold 8

2. آبل iPhone Duo:



يمثل آيفون ديو أول هاتف قابل للطي من آبل، ويجمع بين شاشة داخلية OLED مقاس 7.6 بوصة وأخرى خارجية مقاس 5.4 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3000 شمعة.

ويعمل بمعالج A20 Pro ونظام iOS 27، ويضم كاميرتين خلفيتين بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل. كما يدعم تعدد المهام وتقسيم الشاشة وتشغيل التطبيقات جنبا إلى جنب.

وتقول آبل إن البطارية توفر ما يصل إلى 31 ساعة من تشغيل الفيديو عبر الشاشة الداخلية، مع دعم الشحن السريع وMagSafe. ويبلغ وزن الهاتف 254 جرامًا، ويعتمد على eSIM دون منفذ لشريحة SIM التقليدية.

وتبدأ الأسعار من 1999 دولارا لنسخة 256 جيجابايت، وتصل إلى 3199 دولارا لنسخة 2 تيرابايت.

آيفون ديو

3. هونر Magic V6:



يستهدف Honor Magic V6 المستخدمين الباحثين عن بطارية كبيرة، إذ يأتي الإصدار العالمي ببطارية سعتها 6660 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 80 وات واللاسلكي بقدرة 66 وات.

ويعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 وذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت، مع شاشة داخلية مقاس 7.95 بوصة، وأخرى خارجية مقاس 6.5 بوصة تقريبا، ويعمل بواجهة MagicOS 10 المبنية على أندرويد 16.

ويضم ثلاث كاميرات خلفية، أبرزها كاميرا رئيسية وأخرى واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما، وكاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل تدعم التقريب البصري 3 مرات. كما يحمل تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار.

ويبلغ سعره ما يعادل نحو 2140 دولارا.

Honor Magic V6

4. جوجل Pixel 11 Pro Fold:



يأتي هاتف جوجل Pixel 11 Pro Fold بشاشة داخلية مقاس 8 بوصات وخارجية مقاس 6.5 بوصة، مع سطوع أقصى يصل إلى 3600 شمعة، ويعمل بمعالج Tensor G6 ونظام Android 17.

وتتعهد جوجل بتوفير تحديثات النظام والأمان وتحديثات Pixel Drops لمدة سبع سنوات. ويضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا واسعة للغاية بدقة 10.5 ميجابكسل، وأخرى مقربة بدقة 10.8 ميجابكسل مع تقريب بصري 5 مرات.

وتبلغ سعة البطارية 4806 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 30 وات واللاسلكي بقدرة تصل إلى 25 وات، ويبدأ سعر الهاتف من 1899 دولارا.

جوجل Pixel 11 Pro Fold

5. سامسونج Galaxy Z Flip 8:



يختلف هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 8 عن الهواتف السابقة بتصميمه الذي يسمح بطي الهاتف التقليدي إلى النصف، ما يجعله أكثر إحكاما عند الحمل.

ويضم شاشة داخلية مقاس 6.9 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، وشاشة خارجية مقاس 4.1 بوصة، مع بطارية سعتها 4300 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 25 واط واللاسلكي بقدرة 15 وات.

ويأتي بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وأخرى واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل، ويعمل بنظام Android 17 وواجهة One UI 9، مع دعم يصل إلى سبعة تحديثات رئيسية للنظام.

ويبدأ سعر الهاتف من 1199.99 دولارا.

سامسونج Galaxy Z Flip 8

ما الهاتف الأنسب للشراء؟

تختلف الخيارات بحسب احتياجات المستخدم، إذ يركز Galaxy Z Fold 8 Ultra على الشاشة الكبيرة والكاميرات، بينما يقدم iPhone Duo تجربة آبل القابلة للطي، ويتميز Honor Magic V6 بالبطارية الكبيرة، في حين يوفر Pixel 11 Pro Fold دعما برمجيا طويل الأمد، أما Galaxy Z Flip 8، فيناسب من يفضل هاتفا صغير الحجم عند طيه.