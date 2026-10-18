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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أزمة مفاجئة.. سامسونج قد تستغني عن أقوى معالج بهاتف جالاكسي S27 بسبب السخونة

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

تواجه شركة "سامسونج" مشكلة كبيرة قد تجبرها على تغيير خططها لهاتفها المنتظر "جالاكسي إس 27"، بعد ظهور تقارير تؤكد وجود عيوب في العقل الإلكتروني (المعالج) المخصص لتشغيل الجهاز.

سخونة زائدة تهدد الهاتف

وبحسب ما ذكره موقع "9 تو 5 جوجل" التقني، أبلغت سامسونج شركة "كوالكوم" المصنعة للمعالجات، بوجود مشكلة "سخونة زائدة" في شريحتها الجديدة "سناب دراجون 8 إيليت إكستريم". 

وببساطة هذا المعالج هو القطعة الأساسية المسؤولة عن تشغيل كل شيء في الهاتف، وارتفاع حرارته بشكل مبالغ فيه يعني أن الجهاز قد يستهلك البطارية بسرعة، أو يصبح بطيئاً جداً عند تشغيل الألعاب والبرامج الثقيلة.

البديل جاهز لإنقاذ الموقف

وأوضح التقرير، نقلاً عن صحيفة "سيول إيكونوميك ديلي"، أن سامسونج منحت الشركة المصنعة مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لحل هذه الأزمة وتخفيض حرارة الشريحة. 

وإذا لم تنجح "كوالكوم" في ذلك، ستضطر سامسونج للاعتماد على معالجها الخاص "إكزينوس 2700" كبديل سريع لعدم تأخير طرح الهاتف بالأسواق. 

وتعيد هذه الأزمة للذاكرة ما حدث قبل سنوات طويلة مع هاتف "جالاكسي إس 6"، عندما تخلت سامسونج تماماً عن معالجات سناب دراجون في أمريكا للسبب ذاته.

نفي رسمي وسط حيرة المستخدمين

وفي تطور سريع للأحداث، سارعت شركة "كوالكوم" بالرد لنفي هذه الشائعات. وأكدت الشركة في بيان رسمي أرسلته للموقع التقني، أن التقارير التي تتحدث عن مشاكل الحرارة في معالجها الجديد "غير دقيقة تماماً". 

وشددت الشركة على أنها فخورة بابتكارها الجديد وتواصل العمل خطوة بخطوة مع مصنعي الهواتف لتقديم أجهزة قوية ومستقرة، ليبقى عشاق سامسونج في انتظار الكشف الرسمي عن الهاتف لمعرفة شكل التجربة النهائية.

سامسونج جالاكسي إس 27 كوالكوم جالاكسي إس 6

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