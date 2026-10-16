خلل في البلوتوث ومشكلات أخرى.. تحديث One UI 9 يثير شكاوى مستخدمي سامسونج

واجه تحديث One UI 9 الجديد من سامسونج شكاوى متزايدة من بعض مستخدمي هواتف Galaxy، بعد رصد خلل في البلوتوث إلى جانب مشكلات أخرى تتعلق بأداء النظام ووظائفه، ما يثير تساؤلات حول استقرار التحديث ومدى انتشاره بين الأجهزة.

خلل في البلوتوث بعد تحديث One UI 9



أبلغ مستخدمون عن ظهور أيقونة البلوتوث أسفل شريط التحكم في مستوى الصوت عند تشغيل الموسيقى عبر مكبرات صوت الهاتف، رغم عدم استخدام البلوتوث لتشغيل الصوت.

وأشار آخرون إلى ظهور أيقونة مكبر صوت بلوتوث عند توصيل الهاتف بسماعات أذن، ما يرجح وجود خلل في طريقة عرض معلومات الاتصال أو التعامل مع إعدادات الصوت.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة المشكلة بشكل كامل، أو ما إذا كانت مقتصرة على أجهزة ومناطق محددة أم تؤثر في نطاق أوسع من الإصدارات المستقرة لتحديث One UI 9.

هل يعد One UI 9 أكثر تحديثات سامسونج مشكلات؟

لا تقتصر الشكاوى على البلوتوث، إذ رصدت تقارير منشورة عبر منتديات مجتمع سامسونج ومنصة "ريديت" مشكلات متنوعة، من بينها تعطل النظام بما يمنع المستخدمين من تغيير إعدادات سماعات الأذن، واختفاء أيقونة مسح رموز QR من قائمة الإعدادات السريعة.

ورغم أن هذه البلاغات لا تكفي وحدها للحكم على استقرار التحديث بصورة عامة، فإن تنوع المشكلات المبلغ عنها يثير مخاوف بشأن تجربة الاستخدام لدى بعض مالكي أجهزة Galaxy.

تحديث One UI 9

طريقة محتملة لحل مشكلة البلوتوث



يرجح بعض المستخدمين أن يكون تطبيق Sound Assistant، التابع لمنظومة Good Lock، مرتبطا بخلل البلوتوث، مشيرين إلى أن تعطيله ساعد في حل المشكلة لدى بعضهم.

في المقابل، نصح أعضاء فريق دعم Good Lock بتحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، للتحقق مما إذا كانت المشكلة مرتبطة بإصدارات أقدم منه. ومع ذلك، لا يوجد تأكيد حتى الآن على أن هذه الخطوات تمثل حلا نهائيا لجميع الحالات.

هل تتحرك سامسونج لإصلاح الأخطاء؟



تفاعل أعضاء من فريق دعم Good Lock مع بعض شكاوى المستخدمين، ما يعزز الآمال في أن تكون المشكلات قيد الفحص، وإن لم يصدر تأكيد شامل بشأن طبيعتها أو موعد معالجتها.

ومن المتوقع أن يحتاج الأمر إلى تحديثات تصحيحية لمعالجة الأخطاء المكتشفة وتحسين استقرار النظام، بينما ينصح المستخدمون المتأثرون بتحديث تطبيق Sound Assistant ومراقبة التحديثات الجديدة قبل الجزم بزوال المشكلة.