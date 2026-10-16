قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكلفة الواحدة 170 ألف دولار.. أمريكا تستعد لاستخدام أم القنابل لضرب مواقع عسكرية بإيران
الذهب يصعد مجددا والجرام يندفع نحو 7120 جنيها
تقرير: إيران شنت 135 هجوما على 84 منشأة بدول الخليج
حققت 147 مليون دولار في 2025.. خريطة الأسواق المستوردة للتمور المصرية وفرص التصنيع المضاعف
إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية بأمريكا ينتهي بمصرع المهاجم
القيادة المركزية الأمريكية: حاملة الطائرات جورج بوش تعود إلى بحر العرب
نظر دعاوى طعون 1700 متضرر ضد تعديلات الإيجار القديم.. في هذا الموعد
بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية
ما هي شروط التوبة من الكبائر؟ .. دار الإفتاء تكشف عنها
سعر الدولار يقترب من 54 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في 10 بنوك
دعوى إلغاء حظر عمل السيدات بالخارج بالمهن الخدمية.. غدا
هل سورة يس لما قرأت له؟.. الإفتاء تصحح خطأ شائعا عن فضلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خلل في البلوتوث ومشكلات أخرى.. تحديث One UI 9 يثير شكاوى مستخدمي سامسونج

تحديث One UI 9
تحديث One UI 9
شيماء عبد المنعم

واجه تحديث One UI 9 الجديد من سامسونج شكاوى متزايدة من بعض مستخدمي هواتف Galaxy، بعد رصد خلل في البلوتوث إلى جانب مشكلات أخرى تتعلق بأداء النظام ووظائفه، ما يثير تساؤلات حول استقرار التحديث ومدى انتشاره بين الأجهزة.

خلل في البلوتوث بعد تحديث One UI 9


أبلغ مستخدمون عن ظهور أيقونة البلوتوث أسفل شريط التحكم في مستوى الصوت عند تشغيل الموسيقى عبر مكبرات صوت الهاتف، رغم عدم استخدام البلوتوث لتشغيل الصوت.

وأشار آخرون إلى ظهور أيقونة مكبر صوت بلوتوث عند توصيل الهاتف بسماعات أذن، ما يرجح وجود خلل في طريقة عرض معلومات الاتصال أو التعامل مع إعدادات الصوت.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة المشكلة بشكل كامل، أو ما إذا كانت مقتصرة على أجهزة ومناطق محددة أم تؤثر في نطاق أوسع من الإصدارات المستقرة لتحديث One UI 9.

هل يعد One UI 9 أكثر تحديثات سامسونج مشكلات؟

لا تقتصر الشكاوى على البلوتوث، إذ رصدت تقارير منشورة عبر منتديات مجتمع سامسونج ومنصة "ريديت" مشكلات متنوعة، من بينها تعطل النظام بما يمنع المستخدمين من تغيير إعدادات سماعات الأذن، واختفاء أيقونة مسح رموز QR من قائمة الإعدادات السريعة.

ورغم أن هذه البلاغات لا تكفي وحدها للحكم على استقرار التحديث بصورة عامة، فإن تنوع المشكلات المبلغ عنها يثير مخاوف بشأن تجربة الاستخدام لدى بعض مالكي أجهزة Galaxy.

تحديث One UI 9

طريقة محتملة لحل مشكلة البلوتوث


يرجح بعض المستخدمين أن يكون تطبيق Sound Assistant، التابع لمنظومة Good Lock، مرتبطا بخلل البلوتوث، مشيرين إلى أن تعطيله ساعد في حل المشكلة لدى بعضهم.

في المقابل، نصح أعضاء فريق دعم Good Lock بتحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، للتحقق مما إذا كانت المشكلة مرتبطة بإصدارات أقدم منه. ومع ذلك، لا يوجد تأكيد حتى الآن على أن هذه الخطوات تمثل حلا نهائيا لجميع الحالات.

هل تتحرك سامسونج لإصلاح الأخطاء؟


تفاعل أعضاء من فريق دعم Good Lock مع بعض شكاوى المستخدمين، ما يعزز الآمال في أن تكون المشكلات قيد الفحص، وإن لم يصدر تأكيد شامل بشأن طبيعتها أو موعد معالجتها.

ومن المتوقع أن يحتاج الأمر إلى تحديثات تصحيحية لمعالجة الأخطاء المكتشفة وتحسين استقرار النظام، بينما ينصح المستخدمون المتأثرون بتحديث تطبيق Sound Assistant ومراقبة التحديثات الجديدة قبل الجزم بزوال المشكلة.

مشاكل تحديث One UI 9 سامسونج هواتف Galaxy تحديثات سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

وظائف

في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

120 قرشا دفعة واحدة.. صعود جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

مبادرة احلال السيارات

مبادرة إحلال السيارات 2026.. الشروط الكاملة والمستندات المطلوبة لاستبدال سيارتك القديمة بأخرى حديثة

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ .. انخفاض مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والممطرة

ترشيحاتنا

جهاز شئون البيئة

جهاز شئون البيئة يشارك في افتتاح المؤتمر السنوي للنمو الأخضر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2026

صاروخ ايراني

معاريف: بأوامر من طهران.. حزب الله يغيّر تكتيكاته ويستعد لمواجهة جديدة مع إسرائيل

مسافر يخفي 92 ثعبانًا وسحلية داخل زجاجات الشامبو والجوارب

صدمة في مطار ألماني.. مسافر يخفي 92 ثعبانًا وسحلية داخل زجاجات الشامبو والجوارب

بالصور

يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وأسر ياسين على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

منى زكي تخطف الأنظار بفستان الأميرات في مهرجان الجونة السينمائي

منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة.. ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد