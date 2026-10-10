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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد إطلاق One UI 9.. هواتف سامسونج المهددة بفقدان تحديثات النظام

هواتف سامسونج المهددة بفقدان تحديثات النظام
هواتف سامسونج المهددة بفقدان تحديثات النظام
شيماء عبد المنعم

بدأت شركة سامسونج، في طرح واجهة One UI 9، المستندة إلى نظام أندرويد 17، للهواتف المتوافقة منذ سبتمبر 2026، على أن تصل التحديثات إلى الطرازات الرائدة الأقدم خلال أكتوبر. 

ولكن التحديث الجديد لن يشمل جميع هواتف الشركة، إذ تقترب مجموعة من الأجهزة من نهاية دورة تحديثات نظام التشغيل.

وتضم قائمة الهواتف التي يتوقع أن يكون تحديث One UI 9 الأخير لها سلسلة Galaxy S23، بما يشمل Galaxy S23 وS23+ وS23 Ultra وS23 FE، ما يعني عدم حصولها على إصدارات رئيسية أحدث من واجهة سامسونج بعد هذا التحديث.

ويمتد الأمر إلى هواتف أقدم، بينها سلسلة Galaxy S22 وهاتف Galaxy S21 FE، التي ستظل على واجهة One UI 8 دون الانتقال إلى الإصدار الجديد، مع استمرار تلقي تحديثات الأمان حتى عام 2027، وفقا للتقرير.

Galaxy S23 Ultra

ويرتبط هذا التفاوت بسياسة سامسونج لتحديثات البرامج، إذ يقتصر تعهد الشركة بتوفير تحديثات تمتد إلى سبع سنوات على الهواتف الرائدة التي طرحت في عام 2024 أو بعده.

وفي المقابل، يتوقع أن تظل سلسلة Galaxy S24 أقدم مجموعة من الهواتف الرائدة التي تستمر في تلقي دعم البرامج بعد إطلاق One UI 9، بافتراض طرح One UI 10 خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

أما في الفئة المتوسطة، فمن المنتظر أن يستمر دعم هواتف Galaxy A16 وA26 وA36 وA56، بينما يتوقع انتهاء الدعم عن Galaxy A15 وA15 5G وA25 5G بحلول نهاية ديسمبر 2027، بعدما استنفدت هذه الأجهزة عدد ترقيات نظام التشغيل المقرر لها، بحسب التقرير.

كيف تعرف ما إذا كان هاتفك سيحصل على تحديث One UI المقبل؟


يمكن لمستخدمي هواتف سامسونج الاستعانة بعدة مؤشرات لتحديد ما إذا كانت أجهزتهم مؤهلة للحصول على تحديثات النظام المقبلة، في مقدمتها عدد الترقيات الرئيسية التي حصل عليها الهاتف منذ طرحه.

وهنا يجب التمييز بين عدد تحديثات نظام التشغيل ومدة الدعم الأمني؛ فالتعهد بتوفير الدعم لمدة سبع سنوات لا يعني بالضرورة الحصول على سبعة إصدارات رئيسية من أندرويد، إذ تختلف سياسة التحديثات باختلاف طراز الهاتف وتاريخ إطلاقه.

ووفقا للتقرير، فإن احتساب الترقيات الرئيسية التي حصل عليها الجهاز يعد وسيلة لتقدير ما تبقى له من تحديثات، مع ضرورة الرجوع إلى سياسة الدعم الرسمية الخاصة بالطراز.

فعلى سبيل المثال، طرحت سلسلة Galaxy S23 بواجهة One UI 5.1 المستندة إلى أندرويد 13، وتعهدت سامسونج بتوفير أربعة تحديثات رئيسية لإصدارات أندرويد لهذه السلسلة، ما يجعل One UI 9 آخر تحديث رئيسي متوقع لها.

ويمكن أيضا متابعة برامج النسخ التجريبية لواجهة One UI أو الاشتراك فيها من خلال تطبيق Samsung Members، مع مراعاة أن إتاحة النسخ التجريبية تختلف باختلاف طراز الهاتف والمنطقة الجغرافية.

وتنصح سامسونج بالاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات قبل تثبيت الإصدارات التجريبية، لاحتمال ظهور أخطاء أو مشكلات أثناء الاستخدام. 

كما أن بدء اختبار إصدار جديد على هاتف معين قد يشير إلى اقتراب طرح النسخة المستقرة، لكنه لا يمثل ضمانا لموعد الإطلاق.

هواتف سامسونج القديمة واجهة One UI 9 أندرويد 17 Galaxy S23 تحديثات البرامج

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