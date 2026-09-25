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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماذا يعني رمز المثلث المكسور على هواتف سامسونج؟

ماذا يعني رمز المثلث المكسور على هواتف سامسونج؟
ماذا يعني رمز المثلث المكسور على هواتف سامسونج؟
شيماء عبد المنعم

تضم هواتف سامسونج، عددا كبيرا من الرموز التي تظهر على الشاشة لإطلاع المستخدم على حالة الجهاز والاتصالات والميزات المفعلة. 

ومن بين هذه الرموز، يظهر أحيانا مثلث مكسور بداخله سهمان يشيران إلى الأعلى والأسفل، وهو رمز قد يبدو مقلقا للبعض، لكنه في الحقيقة يشير إلى تفعيل ميزة توفير البيانات Data Saver.

وتساعد هذه الميزة على تقليل استهلاك بيانات الهاتف المحمول، خصوصا عند اقتراب المستخدم من الحد الشهري المسموح به أو أثناء السفر واستخدام التجوال.

ماذا يعني رمز المثلث؟


عادة ما تظهر ثلاثة رموز مثلثة مختلفة على هواتف Galaxy، ولكل منها معنى مختلف:

- مثلث مكسور بداخله سهمان لأعلى ولأسفل: يشير إلى تفعيل وضع توفير البيانات.

- مثلث داكن بداخله علامة تعجب: يشير إلى وجود تحذير أو مشكلة، وقد يرتبط بمشكلة في الشحن أو خلل برمجي.

- مثلث عادي: يشير إلى تفعيل التجوال عبر شبكة الهاتف المحمول.

وقد تختلف بعض الرموز أو أشكالها من هاتف إلى آخر وفقا للطراز وشركة الاتصالات وإصدار النظام.

ماذا يعني رمز المثلث المكسور على هواتف سامسونج؟

هل ميزة توفير البيانات مفيدة أم ضارة؟
 

لا تعد ميزة توفير البيانات جيدة أو سيئة في حد ذاتها، فهي مصممة لمساعدة المستخدم على التحكم في استهلاك بيانات الهاتف المحمول.

وعند تفعيلها، تمنع التطبيقات من استخدام الإنترنت في الخلفية، بينما يستمر التطبيق المفتوح حاليا في استخدام الاتصال. 

وبمجرد الانتقال إلى تطبيق آخر، يتوقف التطبيق السابق عن استخدام البيانات في الخلفية.

ويعني ذلك أيضا توقف بعض العمليات التي تعمل تلقائيا في الخلفية، مثل رفع مقاطع الفيديو أو مزامنة البيانات وتحديث المحتوى.

وبالإضافة إلى تقليل استهلاك البيانات، يمكن للميزة أن تساعد بشكل غير مباشر في إطالة عمر البطارية، لأنها تحد من الاتصالات والعمليات التي تعمل في الخلفية.

متى تحتاج إلى تشغيل توفير البيانات؟

إذا كنت تعتمد بشكل أساسي على شبكة Wi-Fi، فلن تحتاج غالبا إلى تشغيل وضع توفير البيانات، لأن استهلاك بيانات الهاتف المحمول سيكون محدودا.

لكن الميزة تصبح أكثر أهمية عند اقتراب استهلاك الباقة الشهرية من الحد المسموح، أو أثناء السفر، خصوصا عند استخدام التجوال الذي قد يترتب عليه تكاليف مرتفعة.

وعند تفعيل توفير البيانات، لن تتمكن التطبيقات التي تعمل في الخلفية من تنفيذ بعض المهام، ومنها:

- تنزيل التحديثات تلقائيا.

- مزامنة البيانات.

- جلب محتوى جديد.

- استقبال بعض التنبيهات والإشعارات في الخلفية.

السماح لتطبيقات محددة باستخدام البيانات
 

يتيح نظام Galaxy استثناء بعض التطبيقات من قيود توفير البيانات، بحيث تستمر في العمل بصورة طبيعية حتى عند تفعيل الميزة.

ولتفعيل ذلك:

- افتح الإعدادات Settings.

- اختر الاتصالات Connections.

- اضغط على استخدام البيانات Data usage.

- اختر السماح باستخدام البيانات أثناء تشغيل توفير البيانات.

- حدد التطبيقات التي تريد السماح لها باستخدام بيانات الهاتف في الخلفية.

وقد تختلف أسماء الخيارات قليلا بحسب طراز الهاتف وإصدار نظام التشغيل.

وغالبا ما يختار المستخدم تطبيقات المراسلة والاتصالات التي يحتاج إلى استمرار استقبال إشعاراتها، لكن يمكن منح الإذن لأي تطبيق يظهر ضمن القائمة.

هواتف سامسونج رمز المثلث المكسور ميزة توفير البيانات رموز هواتف Galaxy

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