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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عطل مفاجئ يربك مستخدمي سامسونج.. تعطيل حسابات دون سبب واضح

سامسونج
سامسونج
شيماء عبد المنعم

واجه عدد من مستخدمي هواتف سامسونج Galaxy خلال الساعات الماضية مشكلة أدت إلى تعطيل حساباتهم، مع ظهور رسالة تفيد بأن الحساب “تم تعطيله لأسباب أمنية”.

وأبلغ عشرات المستخدمين عن المشكلة عبر منصات مثل “ريديت” ومنتديات مجتمع سامسونج، حيث تظهر عند محاولة تسجيل الدخول رسالة تقول: “لا يمكن تسجيل الدخول، تم تعطيل الحساب لأسباب أمنية”.

وقد يؤثر هذا العطل على استخدام عدد من خدمات وأدوات أجهزة Galaxy، خصوصا للمستخدمين الذين يعتمدون على منظومة سامسونج، بما في ذلك تطبيقات SmartThings وWallet وFind.

وتمكن بعض المستخدمين من استعادة الوصول إلى حساباتهم بعد التواصل مع خدمة دعم سامسونج، إلا أن نجاح هذه الطريقة لم يكن ثابتا بين جميع المتضررين.

ولا يزال السبب وراء المشكلة غير واضح، لكن تقارير المستخدمين تشير إلى احتمال ارتباطها باستخدام عناوين بريد إلكتروني مستعارة، مثل إضافة علامتي (+) أو (.) إلى عنوان البريد الإلكتروني الأصلي.

وأشار بعض المتضررين إلى أنهم يستخدمون بالفعل عناوين بريد إلكتروني مستعارة لحسابات سامسونج، كما أفاد أحد ممثلي الدعم، بحسب أحد المستخدمين، بأن هذه العناوين قد تكون مرتبطة بالمشكلة. 

ومع ذلك، أكد مستخدمون آخرون تعرضهم للعطل رغم عدم استخدامهم لعناوين مستعارة، ما يعني أن هذا الاحتمال قد لا يكون السبب الوحيد.

ولم تؤكد سامسونج حتى الآن وجود المشكلة بشكل رسمي أو تعلن عن إصلاح محدد لها، فيما تقتصر الحلول المطروحة حاليا على إجراءات استكشاف الأخطاء وإصلاحها المعتادة.
 

جدير بالذكر أن شركة سامسونج وسعت نطاق طرح تحديثها الأمني لشهر أغسطس 2026 ليصل إلى عدد من هواتفها القابلة للطي، بعد أن بدأت التحديث مؤخرا مع سلسلة هواتف Galaxy S.

ويشمل التحديث حاليا كلا من Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 وGalaxy Z Flip 6، على أن يصل تدريجيا إلى المزيد من الأسواق خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

عطل حسابات سامسونج هواتف سامسونج تعطيل الحساب

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