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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التنسيقية تهنئ أبطال مصر بحصد 58 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط

التنسيقية تهنئ أبطال مصر
التنسيقية تهنئ أبطال مصر
محمد الشعراوي

تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهنئة إلى أبطال مصر المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط، بعد نجاحهم في حصد 58 ميدالية متنوعة، في إنجاز رياضي جديد يعكس قوة وإصرار الرياضيين المصريين، وقدرتهم على المنافسة.

التنسيقية تهنئ أبطال مصر بحصد 58 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط

 

وقالت التنسيقية :" نجح أبطال مصر في تحقيق نتائج متميزة خلال منافسات الدورة، ليحافظ المنتخب المصري على صدارته، ويؤكد مكانته كأحد أبرز المنتخبات المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الميداليات.

وتابعت:" ويواصل أبطال مصر مشوارهم بكل قوة، بما يليق باسم مصر ومكانتها الرياضية، ورفع العلم المصري عاليًا في مختلف المحافل الدولية".

التنسيقية تهنئ أبطال مصر التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ألعاب البحر المتوسط دورة ألعاب البحر المتوسط

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