برلماني: الشراكة مع جوجل خطوة مهمة لتطوير منظومة التعليم

أكد النائب نبيل العطار عضو مجلس النواب أن بحث وزارة التربية والتعليم سبل التعاون مع شركة «جوجل» في مجالات الابتكار وتكنولوجيا التعليم والمنصات الرقمية يمثل خطوة مهمة نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المنظومة التعليمية.

وأوضح العطار في تصريحات خاصة أن الاستفادة من خبرات الشركات التكنولوجية العالمية يمكن أن تسهم في تطوير أدوات التعليم، ورفع كفاءة المنصات الرقمية، وإتاحة وسائل تعليمية أكثر تطورًا تتناسب مع احتياجات الطلاب والمعلمين.

إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية

وأشار إلى أن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية أصبح ضرورة لمواكبة التطورات العالمية، مؤكدًا أهمية أن يكون استخدام هذه التقنيات في إطار يضمن تحقيق أكبر استفادة تعليمية، مع تنمية مهارات الطلاب الرقمية وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.

وأضاف أن الاستثمار في التكنولوجيا التعليمية لا يقتصر على تحديث الأدوات والمنصات، وإنما يمثل استثمارًا مباشرًا في بناء جيل قادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة في مجالات العمل والتكنولوجيا والابتكار.

وشدد العطار على أهمية تحويل نتائج هذه اللقاءات والشراكات إلى برامج ومشروعات ملموسة يستفيد منها الطلاب والمعلمون على أرض الواقع، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم.