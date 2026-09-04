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إندونيسيا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تنفذ تدريبات للرماية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تنفذ تدريبات للرماية

ن مناورات "درع جارودا"
ن مناورات "درع جارودا"
أ ش أ

نفذت قوات مشاة البحرية الإندونيسية، بالتعاون مع نظيراتها من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، تدريبات للرماية في منطقة بيساواران بمقاطعة لامبونج الإندونيسية أمس الخميس، في إطار المناورات متعددة الأطراف "درع جارودا 2026".

وأفادت القوات المسلحة الوطنية الإندونيسية، في بيان صحفي صدر اليوم الجمعة، بأن التدريب شارك فيه أفراد من مشاة البحرية التابعة للبحرية الإندونيسية، وقوات مشاة البحرية الأمريكية، ولواء الانتشار السريع البرمائي الياباني، وقوات مشاة البحرية التابعة لجمهورية كوريا.

وحمل التدريب اسم "برنامج تدريب مشاة البحرية على الرماية"، وركز على تدريب المشاركين من الدول الأربع على إصابة أهداف ثابتة ومتحركة بدقة، مع الحفاظ على التصويب ومواصلة إطلاق النار أثناء تنفيذ عمليات إعادة تلقيم سريعة.

ونفذت الفرق المشاركة التدريبات بالتناوب، وأتمت جميع مراحلها بسلاسة ودون وقوع حوادث. وأعربت القوات المسلحة الإندونيسية عن أملها في أن يسهم التدريب ليس فقط في تعزيز مهارات الرماية لدى مشاة البحرية الإندونيسية، وإنما أيضًا في توطيد العلاقات بين أفراد القوات المسلحة للدول الأربع.. حسب البيان.

من جانبه، قال القائد العام للقوات المسلحة الإندونيسية، الجنرال أجوس سوبيانتو، إن مناورات درع جارودا 2026 تجمع 4,743 جنديًا من 21 دولة، في إطار اهتمام مشترك باختبار الجاهزية العملياتية، وتعزيز القدرات على التعامل مع مختلف التهديدات، ودعم الدبلوماسية الدفاعية.

وأوضح سوبيانتو، خلال تصريحات أدلى بها في مدينة باندونج بمقاطعة جاوة الغربية، أن مناورات "درع جارودا" تُجرى سنويًا في إندونيسيا، مشيرًا إلى أن نسخة العام الحالي تركز على 12 وحدة تدريبية.

وتشارك في المناورات، إلى جانب إندونيسيا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، كل من أستراليا وهولندا والبرازيل وبروناي دار السلام والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وكمبوديا وكندا ولاوس ونيوزيلندا وفرنسا وسنغافورة وتايلاند وتيمور الشرقية وفيتنام.

قوات مشاة البحرية الإندونيسية الولايات المتحدة اليابان كوريا الجنوبية درع جارودا 2026

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