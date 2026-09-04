هجوم مسلح على مخيم كيروش في موزمبيق .. وجيش الدولة يتدخل

أفاد تقرير صحفي، اليوم الجمعة، إنه تم إجلاء ثلاثة أمريكيين على الأقل بعد مهاجمة متمردون مشتبه بهم مخيمًا مملوك للبرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب غانا، في محمية للحياة البرية بشمال موزمبيق.

وأوضح كيروش، إنه ينتظر معلومات من السلطات العسكرية والأمنية للتأكد مما حدث.

ووفقًا لمنصة زيتامار نيوز الموزمبيقية إن نبأ هذا الهجوم ورد في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، مشيرة إلى وقوع بعض القتلى.

وقال تيرتيوس جاكوبس، وهو أحد المحللين من المنطقة، إنه يعتقد أن المتمردين خطفوا عددا من المدنيين. ولم يتسن التحقق من صحة أي من هذه التقارير.

وتخوض موزمبيق منذ عام 2017 معركة ضد تمرد مرتبط بتنظيم ‌داعش في إقليم كابو ديلجادو الشمالي الغني بالغاز، وهو صراع أودى بحياة الآلاف من الناس وتسبب في نزوح مئات آلاف آخرين.

رد رسمي

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن السفارة الأمريكية في موزمبيق على علم بوقوع هجوم على نزل للصيد ⁠بالقرب من محمية نياسا الخاصة، على مشارف كابو ديلجادو، وهي واحدة من أكبر مناطق المحميات البرية في أفريقيا، لكنه لم يؤكد ما إذا كان أي أمريكيين ⁠قد أصيب بأذى جراء الهجوم.

ووفقًا لوكالة "رويترز" فإن المخيم أحرق لكن لم يتأكد بعد وقوع ⁠أي قتلى، بالإضافة إلى أن الأمريكيين الثلاثة كانوا في رحلة صيد عندما وقع الهجوم، وأن الموظفين فروا من المكان لكن جيش موزمبيق رد على الهجوم.