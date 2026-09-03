كيروش يعلن تجديد تعاقده مع منتخب غانا

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر عن تجديد تعاقده مع منتخب غانا.

وكتب عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك” :" أعزائي مشجعي كرة القدم الغانية، بكل فخر واعتزاز، أؤكد استمراري كمدرب رئيسي لمنتخب النجوم السوداء الغاني".

وأضاف أن خدمة غانا تتجاوز مجرد تدريب فريق كرة قدم، فهي شرف ومسؤولية ورسالة لتكريم واحدة من أعظم دول أفريقيا في كرة القدم وشعبها الرائع الشغوف بها.



وتابع: "أفتخر بما حققه لاعبونا وطاقمنا واتحادنا معًا في ظل ظروف صعبة خلال نهائيات كأس العالم 2026 لقد أعادت شجاعتهم وانضباطهم والتزامهم الثقة والتنافسية وفخر الأمة".



وأكمل: “الآن يبدأ فصل جديد.. كأس الأمم الأفريقية ليست مجرد وجهتنا التالية، بل هي البوابة الذهبية لبناء منتخب النجوم السوداء الذي سيتألق وينافس بكل فخر في كأس العالم 2030”.

وتابع:"طموحنا واضح.. التطور يوميًا، وتوحيد الأمة، وجعل غانا أقوى، والسعي لتحقيق كل نصر بشغف وتواضع وفخر، فريق واحد.. أمة واحدة".