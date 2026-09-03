فتحي سند: شيكو بانزا حالة يصعب تفسيرها.. وعشوائيته قد تتحول إلى ميزة

تحدث الناقد الرياضي فتحي سند عن مستوى الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الزمالك، في ظل عدم حصوله على فترة إعداد كاملة قبل انطلاق الموسم.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: «من الصعب جدًا تفسير حالة شيكو بانزا، وأتحدى أي شخص يضع أداءه في قالب أو معايير ثابتة، وأهم ما يميزه أنك لا تستطيع توقع ما سيفعله بالكرة».

وأضاف: «المفارقة أن أكبر عيوبه قد تتحول أحيانًا إلى ميزة، بتحركاته العشوائية وقراراته غير المتوقعة التي تأتي أحيانًا بنتيجة إيجابية».

وتابع: «شيكو بانزا لم يحصل على فترة إعداد حقيقية، ولم يلحق سوى أسبوع أو عشرة أيام قبل بداية الدوري لانشغاله بالحفلات الغنائية، وهو ما جعله يعيش العشوائية بكل تفاصيلها».

وأوضح سند أن القدرات البدنية للاعب تسبق تفكيره الكروي، مشيرًا إلى أن سرعته تمنحه أفضلية في بعض المواقف، قبل أن يختتم حديثه بالتأكيد على أن وضع شيكو بانزا في مصاف النجوم الكبار يحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم عليه بشكل عادل.