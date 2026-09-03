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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند: شيكو بانزا حالة يصعب تفسيرها.. وعشوائيته قد تتحول إلى ميزة

فتحي سند وشيكو بانزا
فتحي سند وشيكو بانزا
سارة عبد الله

تحدث الناقد الرياضي فتحي سند عن مستوى الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الزمالك، في ظل عدم حصوله على فترة إعداد كاملة قبل انطلاق الموسم.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: «من الصعب جدًا تفسير حالة شيكو بانزا، وأتحدى أي شخص يضع أداءه في قالب أو معايير ثابتة، وأهم ما يميزه أنك لا تستطيع توقع ما سيفعله بالكرة».

وأضاف: «المفارقة أن أكبر عيوبه قد تتحول أحيانًا إلى ميزة، بتحركاته العشوائية وقراراته غير المتوقعة التي تأتي أحيانًا بنتيجة إيجابية».

وتابع: «شيكو بانزا لم يحصل على فترة إعداد حقيقية، ولم يلحق سوى أسبوع أو عشرة أيام قبل بداية الدوري لانشغاله بالحفلات الغنائية، وهو ما جعله يعيش العشوائية بكل تفاصيلها».

وأوضح سند أن القدرات البدنية للاعب تسبق تفكيره الكروي، مشيرًا إلى أن سرعته تمنحه أفضلية في بعض المواقف، قبل أن يختتم حديثه بالتأكيد على أن وضع شيكو بانزا في مصاف النجوم الكبار يحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم عليه بشكل عادل.

فتحي سند شيكو بانزا الزمالك

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