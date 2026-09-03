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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لافروف يشبه رئيسة المفوضية الأوروبية بـ"هتلر" ويصف موقف الغرب من تسوية الأزمة الأوكرانية بالـ«مشين»

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
أمنية رشاد الجلوي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موقف الدول الغربية من تسوية الأزمة الأوكرانية «مشين»، معتبرًا أنه يتجاهل، بحسب رأيه، أحكامًا أساسية من ميثاق الأمم المتحدة، كما هاجم سياسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو» والتوجهات العسكرية الألمانية.

وجاءت تصريحات لافروف خلال محاضرة نظمتها جمعية «زنانِي» على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك، اليوم الخميس، حيث تناول أيضًا وضع اللغة الروسية والكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، إلى جانب التطورات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.  

لافروف: الناتو لن يستمر طويلًا

وقال لافروف إنه لا يعتقد أن حلف الناتو «سيستمر طويلًا»، معتبرًا أن محاولاته إيجاد مبررات جديدة لاستمرار وجوده، بما في ذلك توسيع نفوذه في جنوب شرق وشمال شرق آسيا تحت شعار «احتواء الصين»، لن تستمر إلى ما لا نهاية.

وأضاف أن قضية تايوان تكتسب زخمًا متزايدًا، متوقعًا أن يتساءل الناخبون في دول الحلف في نهاية المطاف عن أسباب استمرار انخراطه في هذه الملفات. 

هجوم على فون دير لاين

وهاجم وزير الخارجية الروسي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ووصفها بعبارة «الفوهرر أورسولا»، في إشارة إلى الزعيم النازي أدولف هتلر، واتهمها بالسعي إلى تركيز مزيد من الصلاحيات داخل المفوضية الأوروبية على حساب الحكومات الوطنية، رغم أن بعضها لا يزال، وفق قوله، من اختصاص الحكومات الوطنية.

كما انتقد سياسة «الباب المفتوح» التي يتبعها الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة، معتبرًا أنها تسببت في أزمة هجرة داخل التكتل وزادت حالة الاستياء لدى السكان المحليين. 

انتقادات حادة لميرتس وألمانيا

 

وأعرب لافروف عن صدمته من تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن جعل ألمانيا «القوة العسكرية الرائدة في أوروبا مجددًا»، معتبرًا أن استخدام كلمة «مجددًا» يحمل دلالات تاريخية خطيرة.

وقال إن أوروبا تتحول مرة أخرى، بحسب تقديره، إلى مصدر لأفكار تتعلق بالتفوق القومي والعرقي، كما اتهم برلين بالسعي إلى التأثير في روسيا عبر دعم معارضين، ومحاولة منع دول أوروبية أخرى من الحفاظ على علاقات طبيعية مع موسكو.

موسكو تنتقد موقف واشنطن من اللغة الروسية والكنيسة الأرثوذكسية

وقال لافروف إن الولايات المتحدة لم توجه، بحسب قوله، أي إشارات إلى كييف بشأن ضرورة «استعادة» حقوق اللغة الروسية أو عدم استهداف الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

وأضاف أن موسكو أثارت هذه القضايا خلال اتصالاتها مع مسؤولين أميركيين، مؤكدًا أن حقوق اللغة والدين، من وجهة نظر روسيا، لا ينبغي أن تكون موضع مقايضة ضمن المفاوضات.

مخاوف روسية من الانتشار النووي في إطار "أوكوس"

وانتقد لافروف تعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع المخاطر المرتبطة بتحالف «أوكوس» الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، محذرًا من مخاطر انتشار التكنولوجيا النووية العسكرية في حال عدم الالتزام الكامل بمعايير الوكالة.

كما اتهم قيادة الوكالة بالتعامل مع هذه المخاطر بتساهل، تحت ضغوط من واشنطن ولندن، على حد قوله. 

موسكو: نسعى لإحياء صيغة روسيا والهند والصين

وفي ما يتعلق بآسيا، قال لافروف إن التعاون العسكري بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يتوسع، محذرًا من مخاطر مرتبطة بإدخال مكونات نووية إلى هذا التعاون.

وأشار في المقابل إلى أن موسكو تعمل على إحياء صيغة «RIC» التي تجمع روسيا والهند والصين، موضحًا أنها عملت بصورة منتظمة منذ عام 1998 باستثناء فترة جائحة كورونا.وأكد أن لدى روسيا «خططًا كثيرة» مع الهند والصين، مشيرًا بصورة خاصة إلى مجال الطاقة النووية.

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