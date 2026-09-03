محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بأحياء الشرابية وشبرا

قام د . إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجولة ميدانية بعدد من أحياء المنطقة الشمالية، لمتابعة أعمال التطوير الجارية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضارى ، وتحسين جودة الحياة بمختلف أحياء العاصمة.

وشملت الجولة تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان المركبات بحى الشرابية ، ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال لتحسين المظهر العام للميدان ورفع مستوى النظافة والإنارة وتطوير الأرصفة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين الصورة البصرية للمنطقة.

كما تابع محافظ القاهرة خلال جولته أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمنطقة خلوصى بحى شبرا، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها، مع الاستمرار في رفع المخلفات والإشغالات وتحقيق الانضباط بالمنطقة، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظة القاهرة على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لما يتم تنفيذه من أعمال، والحفاظ على ما تم إنجازه، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات .

رافق محافظ القاهرة خلال الجولة اللواء عمر الشافعي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة.