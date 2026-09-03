انقلاب سيارة بمحور حسب الله الكفراوي.. والدفع بمعدات ثقيلة

شهدت وصلة امتداد محور حسب الله الكفراوي، منذ قليل، حادثا مأساويا، نتيجة انقلاب سيارة ما نتج عن تكدس المرور في المنطقة، وجرى الدفع بمعدات ثقيلة لرفع السيارة.

تفاصيل حادث محور الكفراوي

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالمنطقة المشار إليها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

التعامل مع الحادث

وكشفت المعاينة الأولية عن وقوع انقلاب السيارة أثناء سيرها بالوصلة، فيما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية والتعامل مع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية بالطريق.