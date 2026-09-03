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محافظ جنوب سيناء يتابع مُصابي حادث أتوبيس نويبع واستعدادات تسليم 22 جثمانًا لذويهم .. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع مُصابي حادث أتوبيس نويبع واستعدادات تسليم 22 جثمانًا لذويهم .. صور

محافظ جنوب سيناء خلال زيارته المصابين
محافظ جنوب سيناء خلال زيارته المصابين
ايمن محمد

تابع محافظ جنوب سيناء، اللواء  الدكتور إسماعيل محمد كمال، لليوم الثاني على التوالي، مصابي حادث انقلاب أتوبيس طريق دهب–نويبع، خلال زيارته مستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث اطمأن على استقرار الحالات الصحية للمصابين، وإجراءات الجراحات والتدخلات الطبية اللازمة، إلى جانب متابعة الحالات التي تحسنت حالتها تمهيدًا لانتقالها من أقسام الرعاية إلى الأقسام الداخلية، كما تابع استكمال الإجراءات اللازمة لتسليم جثامين المتوفين، وعددها 22 جثمانًا، والتي سوف يتم تسليمهم إلى ذويهم، عقب الانتهاء من الإجراءات المقررة.

وشملت زيارة المحافظ أقسام العناية    المركزة والعناية المتوسطة وعناية الأطفال والأقسام الداخلية، حيث تابع عن قرب مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمصابين، واستمع إلى شرح حول تطورات الحالات وخطط العلاج والتدخلات الطبية المقرر إجراؤها.

ورافق المحافظ خلال الجولة مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، الدكتور محمد عبد الهادي، ومدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بجنوب سيناء، الدكتور محمد عبد الجواد، حيث جرى استعراض الموقف الطبي المحدث للحالات والتنسيق بشأن الإجراءات اللازمة للمصابين.

البيان العددي المحدث لحالات المصابين

وفقًا للبيان المحدث الصادر عن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء بتاريخ 3 سبتمبر 2026، جاءت أعداد الحالات وتوزيعها على المنشآت الطبية على النحو التالي:

مستشفى شرم الشيخ الدولي:

* إجمالي عدد الحالات: 14 حالة.
* 3 حالات بالعناية المركزة.
* 6 حالات بالأقسام الداخلية.
* 4 حالات بعناية الأطفال.
* حالة واحدة بالعناية المتوسطة.

وبالنسبة للجنسيات:

* 9 حالات مصرية.
* حالتان أردنيتان.
* حالتان مجهولتا الهوية.
* حالة واحدة فنزويلية الجنسية.

مجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء:

* إجمالي عدد الحالات: 7 حالات.
* جميع الحالات السبع مستقرة حتى الآن.
* 4 حالات بالعناية المركزة.
* 3 حالات بالأقسام الداخلية.

وبالنسبة للجنسيات:

* 6 حالات أردنية.
* حالة واحدة مصرية.

مستشفى سانت كاترين:

* إجمالي عدد الحالات: 7 حالات.
* حالة واحدة بالعناية المركزة.
* 6 حالات بالأقسام الداخلية.

وبالنسبة للجنسيات:

* حالتان أردنيتان، من بينهما طفل ووالدته.
* 5 حالات مصرية.

متابعة مستمرة للحالات

وتواصل الفرق الطبية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء تقديم الرعاية الطبية للمصابين على مدار الساعة، مع المتابعة الدقيقة للحالات الموجودة بالعناية المركزة والعناية المتوسطة وعناية الأطفال والأقسام الداخلية، إلى جانب متابعة الحالات التي تحتاج إلى تدخلات متخصصة أو جراحية، وتوفير الإمكانات الطبية اللازمة لها.

اجتماع لتيسير إجراءات المصابين ومراعاة ظروف الحادث

وعقد محافظ جنوب سيناء اجتماعًا بمكتب مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي، بحضور مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، الدكتور محمد عبد الهادي، ومدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بجنوب سيناء، الدكتور محمد عبد الجواد، وعدد من قيادات المستشفى، لمتابعة موقف المصابين وبحث سبل تيسير الإجراءات المتعلقة بهم.

ووجّه المحافظ بضرورة تيسير كافة الإجراءات اللازمة للمصابين وذويهم، ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تفرضها مثل هذه الحوادث، مع الالتزام بالقواعد والضوابط والإجراءات المتبعة في التعامل مع مثل هذه الحوادث، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات الطبية والإدارية للمصابين دون الإخلال بالإجراءات المنظمة للعمل.

كما شدد على سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتسليم جثامين المتوفين إلى ذويهم عقب الانتهاء من الإجراءات المقررة، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير لأسرهم، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لإنهاء إجراءات التسليم في أسرع وقت.

وفي ختام الزيارة، أعرب محافظ جنوب سيناء عن خالص تعازيه ومواساته لأسر المتوفين من المصريين والأردنيين، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما جدد تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة لحالاتهم الصحية، وتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومواصلة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتقديم الدعم والتيسير لأسر المتوفين والمصابين حتى تجاوز آثار الحادث.

جنوب سيناء حادث نويبع مصابين زيارة

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