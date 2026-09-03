أخبار السيارات | مواصفات سيتروين C4 موديل 2027 .. لكزس NX موديل 2027 تظهر لأول مرة

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

مواصفات سيتروين C4 موديل 2027

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يضم سوق السيارات السعودي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي بولدر، وتنتمي بولدر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، فورد برونكو، وجيب رانجلر، وتويوتا برادو.

أعلنت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس NX موديل 2027، وتنتمي NX لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، وتم إعادة تصميم المقصورة وتطوير أنظمة الهايبرد، إلى جانب تحسينات في العزل وصلابة الهيكل واستجابة التوجيه.