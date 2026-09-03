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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو |استقرار الطقس والذهب والعملات.. جيش الاحتلال ينفذ تفجيرا ضخما في كفر تبنيت جنوبي لبنان

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

طقس الخميس.. أجواء حارة ورطبة وشبورة صباحية والأرصاد تكشف درجات الحرارة

تشهد البلاد اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، وسط توقعات بظهور عدد من الظواهر الجوية على مناطق متفرقة من الجمهورية وفقاً لما نقلته صدي البلد خلال صباح البلد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون حارًا ورطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين تميل الأجواء إلى الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء. 

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-9-2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

شهدت أسعار الذهب تحركات جديدة في الأسواق، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات في الأسواق العالمية، وسط استمرار متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعادن النفيسة.

ويعد الذهب من أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، وهو ما يجعل أسعاره تتأثر بعدد من العوامل المحلية والعالمية، سواء المتعلقة بحركة الأسواق أو أسعار الدولار أو مستوى الطلب على المعدن الأصفر.

الدولار وصل كام.. أسعار العملات اليوم الخميس 3-9-2026
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، استقرارًا نسبيًا، مع استمرار متابعة حركة أسعار الصرف في البنوك والسوق المصرفية وفقاً لما ذكره صباح البلد نرصد لكم أسعار العملات.

وتأتي أسعار العملات في مقدمة المؤشرات التي تحظى باهتمام المواطنين والمستثمرين، نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار السلع والخدمات، إلى جانب ارتباطها بحركة الاستيراد والتصدير والأسواق العالمية.

بعد تطبيق زيادة سبتمبر.. متى يحق للمالك إخلاء مستأجر الإيجار القديم

أكد المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، لا يعني أحقية المالك في طرد المستأجر بشكل فوري حال عدم سداد الزيادة.

وأوضح خلال برنامج صباح البلد، أن القانون رقم 164 لسنة 2025 لم ينص على أن مجرد عدم سداد الزيادة يؤدي إلى الإخلاء الفوري، مشددًا على ضرورة التزام المالك بالإجراءات القانونية المقررة.

قبل ما تمسك الفرشة.. أستاذ ديكور يكشف ضوابط الرسم على جدران الأماكن العامة

أكد الدكتور محمد سعد، أستاذ الديكور بقسم المسرح بجامعة العاصمة، أن الرسم والتصميم في الأماكن العامة لا يمكن أن يخضع للأذواق الشخصية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، خاصة في المناطق ذات القيمة التاريخية والحضارية.

وأوضح الدكتور محمد سعد، خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي وحياة مقطوف، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المكان العام ملك للجميع، وبالتالي لا يجوز لشخص أن يفرض ذوقه الخاص على المجتمع من خلال رسم أو إعلان في الشارع.

الصحة: تقديم 40.8 مليون خدمة طبية مجانية ضمن حملة «100 يوم صحة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 40 مليونًا و812 ألفًا و58 خدمة طبية مجانية منذ انطلاق النسخة الرابعة من حملة «100 يوم صحة» في الأول من أغسطس 2026، وذلك ضمن جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق تقديمها بمختلف المحافظات.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت خلال 30 يومًا مليونًا و462 ألفًا و117 خدمة طبية مجانية، بمشاركة 13 قطاعًا من قطاعات الوزارة.

جيش الاحتلال ينفذ تفجيرا ضخما في كفر تبنيت جنوبي لبنان

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، تنفيذ جيش الاحتلال تفجيرا ضخما في كفر تبنيت جنوبي لبنان.

وفي سياق متصل..أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك اتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه في المفاوضات اللبنانية الامريكية الاسرائيلية في واشنطن من خلال استمرار القصف وتدمير القرى الجنوبية التي تحتلها وجرف المنازل والممتلكات .

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