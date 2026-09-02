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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بين ارتفاع وانخفاض.. تحركات جديدة في أسعار العملات اليوم الأربعاء

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم
أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 تحركات محدودة مع بداية التعاملات الصباحية في البنوك، وسط اختلاف واضح في اتجاهات العملات أمام الجنيه المصري، إذ حافظ الدولار الأمريكي على التداول أعلى مستوى 51 جنيهًا في بعض البنوك، بينما اتجه اليورو إلى التراجع، في الوقت الذي استقر فيه كل من الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استمرار اختلاف أسعار الصرف من بنك إلى آخر، سواء في أسعار الشراء أو البيع، بينما حافظ الدينار الكويتي على صدارته كأعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه، لتترقب الأسواق حركة أسعار الصرف على مدار تعاملات اليوم.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك

سجل الدولار الأمريكي نحو 51.13 جنيه للشراء و51.23 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو نحو 59.14 جنيه للشراء و59.41 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 68.97 جنيه للشراء و69.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الكندي نحو 36.71 جنيه للشراء و36.87 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري نحو 62.84 جنيه للشراء و63.14 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الين الياباني، وفقًا لسعر 100 ين، نحو 31.88 جنيه للشراء و32.13 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 36.47 جنيه للشراء و36.64 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 7.60 جنيه للشراء و7.62 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

استقر سعر الريال السعودي مع بداية تعاملات اليوم، مسجلًا نحو 13.58 جنيه للشراء و13.64 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي عند نحو 13.91 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع.

وواصل الدينار الكويتي تصدر قائمة العملات العربية الأعلى سعرًا، ليسجل نحو 161.70 جنيه للشراء و166.82 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني نحو 133.48 جنيه للشراء و135.89 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

وبلغ سعر الريال العماني نحو 130.82 جنيه للشراء و133.07 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري نحو 12.98 جنيه للشراء و14.05 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الأردني نحو 71.29 جنيه للشراء و72.36 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأوروبية اليوم

سجل الكرون الدنماركي نحو 7.91 جنيه للشراء و7.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الكرون النرويجي نحو 5.47 جنيه للشراء و5.50 جنيه للبيع.

وسجلت الكرونا السويدية نحو 5.30 جنيه للشراء و5.33 جنيه للبيع.

ويترقب المتعاملون حركة أسعار العملات خلال الساعات المقبلة، خاصة الدولار واليورو، في ظل التحركات المحدودة التي تشهدها سوق الصرف واختلاف الأسعار بين البنوك.

سعر الدولار اليوم سعر اليورو اليوم سعر الريال السعودي اليوم أسعار العملات اليوم أسعار العملات العربية اليوم أسعار العملات الأجنبية اليوم

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