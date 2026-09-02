الخارجية الكويتية تدين الهجمات الإيرانية عليها فجرًا

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت عددًا من المواقع في دولة الكويت فجر اليوم، الأربعاء.

وأدانت الكويت الاستهدافات التي كان من بينها مجمع سكني، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا لسيادة الكويت وتهديدًا لأمنها واستقرارها.

وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكًا صريحًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، فضلًا عن كونه تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد.

وشددت وزارة الخارجية على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفقًا لأحكام القانون الدولي.