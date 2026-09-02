قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية باقتصادية قناة السويس
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر والصين بحضور الرئيس السيسي وشي جين بينج
الرئيس السيسي ونظيره الصيني يعقدان جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين
الخارجية الكويتية تدين الهجمات الإيرانية عليها فجرًا
القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات السيسي وشي.. توافق مصري صيني بشأن قضايا الشرق الأوسط
القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات الرئيس السيسي وشي.. توافق مصري صيني بشأن قضايا الشرق الأوسط
أحمد شوبير يكشف حقيقة عودة بيزيرا للزمالك: «لا بعتنا تذاكر ولا حاجة»
أسامة الأزهري في مؤتمر الإفتاء: الأسرة «مؤسسة المؤسسات» لحماية الإنسان من تحولات العصر
5 سيارات حوادث تكشف حقيقة سرقة سيارة عامل على يد سمكري بالجيزة
سفيرا واشنطن لدى إسرائيل ولبنان يبحثان مع نتنياهو تطورات المحادثات
وسط التصعيد.. باكستان تتمسك بالمسار التفاوضي بين أمريكا وإيران
وزير السياحة يعتمد ضوابط الحج السياحي.. وبدء التسجيل للقرعة غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تركز في رئاستها لمجلس الأمن على الشرق الأوسط وأفريقيا ومكافحة الإرهاب

فرنسا تركز في رئاستها لمجلس الأمن على الشرق الأوسط وأفريقيا ومكافحة الإرهاب
فرنسا تركز في رئاستها لمجلس الأمن على الشرق الأوسط وأفريقيا ومكافحة الإرهاب
أ ش أ

أعلنت فرنسا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال سبتمبر، برنامج عملها للشهر، مع تركيز على أزمات الشرق الأوسط وأفريقيا، ومكافحة الإرهاب، وإصلاح عمليات حفظ السلام، إلى جانب ملفات أوكرانيا والذكاء الاصطناعي والأمن الدولي.

وعرض السفير جيروم بونافون، المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، أولويات الرئاسة الفرنسية خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة، موضحاً أبرز الملفات التي سيتناولها المجلس خلال سبتمبر.

ويضع البرنامج الفرنسي الشرق الأوسط في صدارة اهتمامات المجلس خلال الشهر، إذ من المقرر عقد الاجتماع الدوري بشأن "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، مع إمكانية الدعوة إلى اجتماعات إضافية إذا استدعت التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ذلك .

كما يعقد المجلس اجتماعات منفصلة بشأن سوريا تشمل المسارات السياسي والإنساني والكيميائي، فيما يواصل الأعضاء متابعة التطورات الإقليمية الأوسع، ولا سيما تداعيات الأزمة على حرية الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى مناقشة الترتيبات المحتملة في لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل".

وتتضمن الأجندة كذلك حواراً رفيع المستوى بين أعضاء مجلس الأمن وممثلي جامعة الدول العربية خلال فترة الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق بين المنظمة الدولية والدول العربية بشأن الأزمات الإقليمية .

وفي المقابل، لم يتمكن أعضاء المجلس من الاتفاق على برنامج عمل رسمي للشهر، وسط اعتراضات من الصين وروسيا على إدراج إحاطة بشأن عمل لجنة العقوبات 1737 الخاصة بإيران، ومناقشة تمديد ولاية فريق الخبراء التابع لها، ما دفع فرنسا إلى توزيع "خطة عمل" بديلة.

وكانت خلافات مماثلة قد عرقلت إقرار برامج العمل في مارس ويونيو. ومن المقرر أن يعقد المجلس إحاطة بشأن لجنة العقوبات الخاصة بإيران، إلى جانب مناقشة مستقبل فريق الخبراء الذي يساند اللجنة قبل انتهاء ولايته في أواخر سبتمبر.

وتحتل أفريقيا أيضاً مساحة بارزة من جدول الأعمال، مع تصويت مرتقب على تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان قبل انتهاء مدته في 12 سبتمبر، فضلاً عن حوار غير رسمي بشأن الأزمة السودانية تنظمه الدنمارك وبريطانيا، واجتماعات حول الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتعتزم فرنسا استغلال رئاستها كذلك لإعادة التركيز على مكافحة الإرهاب، إذ يعقد المجلس في 11 سبتمبر اجتماعاً بمناسبة مرور 25 عاماً على هجمات 11 سبتمبر، يناقش التهديدات الإرهابية الجديدة ودور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز تلك التهديدات وفي جهود مكافحتها.

وقال بونافون خلال المؤتمر الصحفي إن باريس تريد إعطاء دفع جديد لدور مجلس الأمن في مكافحة الإرهاب، مع التركيز بصورة خاصة على أثر التقنيات الجديدة.

ومن الملفات الأخرى المطروحة إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والحرب في أوكرانيا التي يتوقع أن يعقد بشأنها اجتماع خلال أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة، إضافة إلى أفغانستان وهايتي.

ويعقد أعضاء المجلس أيضاً خلال الشهر حوارات غير رسمية بشأن الذكاء الاصطناعي والأمن الدولي، والسودان، إلى جانب مناقشات حول سبل استخدام التقنيات الحديثة في الإنذار المبكر ومنع النزاعات ودعم عمليات السلام.

وتأتي الرئاسة الفرنسية في شهر سياسي مزدحم في نيويورك مع انطلاق دورة جديدة للجمعية العامة واجتماعاتها رفيعة المستوى، بينما يستمر أعضاء مجلس الأمن كذلك في إجراء استطلاعات غير رسمية لقياس التأييد للمرشحين لمنصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.

رئاسة مجلس الأمن الدولي أزمات الشرق الأوسط وأفريقيا مكافحة الإرهاب ملفات أوكرانيا والذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

دعاء الثلث الأخير من الليل

دعاء الثلث الأخير من الليل.. كلمات أدركها قبل الفجر تفتح لك الأبواب المغلقة

طاقم الإسعاف

طفل في الـ13 ينقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية على طريق صحراوي | تفاصيل

مهيب عبد الهادي

بيزيرا راجع يا رجالة .. مهيب عبدالهادي يكشف مفاجأة جديدة لجماهير الزمالك

حمزة عبد الكريم ورافينيا

البرازيلي «رافينيا» يُعيد نشر صورته مع حمزة عبد الكريم عبر انستجرام .. لهذا السبب

أسعار الدواجن

تحرّك جديد في أسعار الدواجن والبورصة الآن .. اعرف الكيلو بكام؟

عماد النحاس

المصري يُنهي مشوار عماد النحاس .. ويستقر على بديله

ترشيحاتنا

جوو تشاو العازفة الصينية

العازفه جوو تشاو: الجمهور الصيني تأثر كثيرا بجودة الألحان المصرية

الأمواج

مخاطر تهدد المدن الساحلية.. تحذيرات من الصدمات المناخية وارتفاع الأمواج خلال الفترة المقبلة

المحال

خصم 50% وتراخيص مؤقتة.. تسهيلات جديدة لترخيص المحال حتى نهاية السنة

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

فيديو

فيضانات نيبال

لا أمطار ولا عواصف .. كيف ضرب الفيضان نيبال دون إنذار؟ | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد