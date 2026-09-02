الرئيس السيسي: تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات المصرية الصينية شهدت خلال السنوات الماضية طفرة ملموسة في مختلف المجالات، مشددًا على وجود إرادة سياسية واضحة لدى القاهرة وبكين للارتقاء بآفاق التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؛ وذلك وفقا لما أفادت به قنلة القاهرة الإخبارية.

تعزيز العلاقات الثنائية

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، في القاهرة، والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات المصرية الصينية

وأشار الرئيس السيسي إلى أن العلاقات المصرية الصينية تطورت بصورة كبيرة على مدار السنوات الماضية، ووصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة العمل مع الصين لتوسيع مجالات التعاون، لا سيما في قطاعات الصناعة والاستثمار ونقل التكنولوجيا.

السيسي يعلن تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية

وأعلن الرئيس السيسي خلال المباحثات الاتفاق على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يفتح المجال أمام تنفيذ مجموعة جديدة من المشروعات والاستثمارات المشتركة.

تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية

وأوضح الرئيس أن المرحلة الجديدة تستهدف تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية، بما يدعم جهود توطين الصناعة وزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تولي أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات الصينية وتوطين الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز قدرات الاقتصاد المصري ويدعم فرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

تعاون مصري صيني في قطاعات الطاقة والسيارات والنسيج

وشدد الرئيس على أن المرحلة المقبلة من التعاون مع الصين تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدمًا، من خلال إطلاق مرحلة جديدة من الأعمال والمشروعات في القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات عديدة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، في ضوء موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة التي تربطها بالعديد من الأسواق، فضلًا عن البنية التحتية والمناطق الصناعية التي شهدت توسعات كبيرة خلال السنوات الماضية.

السيسي: مصر تعمل على خفض التصعيد في المنطقة



وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تعمل على خفض حالة التصعيد في المنطقة، مشددًا على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات والنزاعات، بما يسهم في تحقيق السلام ودعم جهود التنمية.

ورحب الرئيس السيسي بتلاقي مواقف القاهرة وبكين إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وشدد الرئيس على أن مصر مستعدة لمواصلة التنسيق مع الصين، إلى جانب مختلف الأطراف المعنية، من أجل تعزيز جهود خفض التوتر الإقليمي ودعم مسارات الحلول السياسية والدبلوماسية.

وأكد السيسي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يمثل ضرورة أساسية لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لمنع اتساع دائرة الصراعات والحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة.

توافق مصري صيني حول القضايا الإقليمية



وتناولت المباحثات كذلك عددًا من الملفات الإقليمية والدولية، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتغليب الوسائل الدبلوماسية من أجل التوصل إلى تسويات سلمية ومستدامة للأزمات.

كما بحث الرئيسان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب دعم الاستثمارات والمشروعات المشتركة، بما يعكس عمق العلاقات المصرية الصينية والرغبة المشتركة في دفعها إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة.