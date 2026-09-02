القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات الرئيس السيسي وشي.. توافق مصري صيني بشأن قضايا الشرق الأوسط

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، إن هناك تطابقًا كاملًا في الرؤى بين القاهرة وبكين بشأن الصراعات والحروب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية ستأتي على رأس طاولة الحوار بين الزعيمين، مضيفا أن هناك العديد من المواقف المؤيدة لضرورة إيقاف الحرب الدائرة في قطاع غزة، وعودة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.

وأضاف عبدالفتاح، خلال تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن القاهرة وبكين أكدتا مرارًا ضرورة وقف الحرب الإيرانية الأمريكية، وإعادة فتح الممرات التي من شأنها أن تكون عاملًا رئيسيًا في ازدهار التجارة، ومن ثم ازدهار الاقتصادات بين مختلف الدول، لافتا إلى أن الحديث بين القاهرة وبكين يشمل كذلك تطابق الرؤى بشأن القضية الليبية والموقف اللبناني.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن الملف الرئيسي للصين يتمثل في الاقتصاد والشراكات الاستثمارية بين دول العالم المختلفة، مؤكدًا أن الحديث عن الاقتصاد والتجارة يرتبط بأمن واستقرار الدول، متابعا أن الصين، باعتبارها من كبريات الدول العالمية، تؤدي دورًا رئيسيًا في إيقاف الحروب والنزاعات والعودة إلى طاولة المفاوضات، إلى جانب الدور المصري في هذا الشأن، مع وجود تطابق كامل في الرؤى بين القاهرة وبكين بشأن القضايا المطروحة.