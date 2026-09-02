الرئيس السيسي والسيدة قرينته يقيمان مأدبة غداء تكريما للرئيس الصيني وقرينته

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

ويقيم الرئيس السيسي والسيدة قرينته مأدبة غداء تكريما للرئيس الصيني وقرينته والوفد المرافق لهما.

وقال الرئيس السيسي، إن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف وتقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.

وأضاف أن العلاقات بين مصر والصين تطورت إلى أن ارتقت إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014.

وشدد الرئيس السيسي على أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين مكنت البلدين من القيام بدور فعال في صياغة التفاعلات الدولية ضمن نظام عالمي يشهد تغيرات متلاحقة.